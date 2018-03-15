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印度空軍同意增購自製升級版光輝戰機

中央社2018/03/15 14:58
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里15日電）面對汰換戰機需求迫切，印度空軍最近同意，印度自製光輝戰機在換裝性能更好的發動機、以及雷達等裝備後，將增加採購這型戰機總數到324架。

印度空軍原本一直挑剔光輝（Tejas）輕型戰機性能達不到要求。

「印度時報」（Times of India）等媒體今天報導，印度政府批准輕型戰機（LCA）開發計畫35年後，雖然光輝戰機性能飽受批評，但印度空軍最近同意採購光輝戰機，以汰換高齡且高損耗的幻象2000、米格29和美洲虎（Jaguar）等戰機。

光輝戰機研發成功後，印度空軍對這款國造單發動機戰鬥機的性能並不滿意，包括滯空操作時間僅一小時，作戰半徑350到400公里，武器裝載量3噸，性能落後於瑞典獅鷲E型（Gripen-E）和美國F-16等單引擎戰機，這些進口戰機的武器裝載量是光輝戰機的一倍，滯空時間更是它的3倍。

印度空軍先前僅承諾耗資7500億盧比（新台幣約3371億元），向印度斯坦航空工業（HindustanAeronautics Limited, HAL）採購123架光輝戰機。

在印度國防部希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）日前公開表示積極支持本土戰機的政策下，印度空軍最近同意，願意考慮增購201架升級版的光輝戰機（TejasMark-II）。

印度空軍希望，升級版光輝戰機能換裝更強大的發動機及最新技術裝備，如安裝主動電子掃瞄陣列雷達（AESA）和高效率電戰系統。

印度空軍如果要同時應付中國和巴基斯坦的威脅，需要有42個戰機中隊，最少也需要31個中隊，因此在印度耗鉅資向法國採購36架飆風（Rafale）戰機後，印度空軍評估，如果再引進昂貴外國戰機將不再是適當的選擇。1070315

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