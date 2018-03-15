NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈侵占成人紙尿褲生產設備　遭警查獲金控大戰熱身賽開打　賽前練習保密天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

失手打死女友 印尼外勞判刑15年定讞

中央社2018/03/15 14:59
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者蕭博文台北15日電）印尼籍逃逸外勞阿杜原本與女友阿雅打算自首返鄉，卻在投案前因細故發生爭吵。阿杜失手打死阿雅，高院依殺人罪判刑15年。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

最高法院判決書指出，JARYANTO（中文譯名：阿杜）為印尼人士，其與SOPIAH（中文譯名：阿雅）為男女朋友，2人均為逃逸外勞，去年2月間有意自首返回印尼，前往宜蘭縣「偉莉商行」尋求協助。

「偉莉商行」張姓負責人聯絡警方與移民署後，請阿杜與阿雅先在商行內留宿，翌日再投案。詎料，阿杜與阿雅2月14日上午投案前因故起爭執，阿杜將阿雅頭部推向牆壁，並以腳踹踢阿雅臉部，又持金屬銳器刺傷阿雅，導致阿雅失血過多而亡。

阿杜見阿雅已無氣息後，將屍體裝入房內紙箱，並清理血跡。但因鄰居聽聞撞擊、哭喊聲，張姓負責人聞訊上樓查看發現現場凌亂，阿杜神情有異，即報警處理。

警消到場發現阿雅被裝入紙箱，阿杜手部沾滿血跡，當場將他逮捕。阿杜到案矢口否認有殺人故意，辯稱毆打阿雅，但是在無意識狀態，不是要故意殺死阿雅。

台灣高等法院審酌，阿杜不思與阿雅的男女朋友情誼，恣意剝奪他人生命，且未與被害人家屬達成和解，但考量阿杜來台5年並無任何犯罪科刑紀錄，素行尚稱良好，犯後坦認部分犯行，依殺人罪判刑15年。

案經上訴，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1070315

印度空軍同意增購自製升級版...HVL枋寮創奇蹟 闖高中...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan