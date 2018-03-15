失手打死女友 印尼外勞判刑15年定讞

「偉莉商行」張姓負責人聯絡警方與移民署後，請阿杜與阿雅先在商行內留宿，翌日再投案。詎料，阿杜與阿雅2月14日上午投案前因故起爭執，阿杜將阿雅頭部推向牆壁，並以腳踹踢阿雅臉部，又持金屬銳器刺傷阿雅，導致阿雅失血過多而亡。

（中央社記者蕭博文台北15日電）印尼籍逃逸外勞阿杜原本與女友阿雅打算自首返鄉，卻在投案前因細故發生爭吵。阿杜失手打死阿雅，高院依殺人罪判刑15年。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

阿杜見阿雅已無氣息後，將屍體裝入房內紙箱，並清理血跡。但因鄰居聽聞撞擊、哭喊聲，張姓負責人聞訊上樓查看發現現場凌亂，阿杜神情有異，即報警處理。

警消到場發現阿雅被裝入紙箱，阿杜手部沾滿血跡，當場將他逮捕。阿杜到案矢口否認有殺人故意，辯稱毆打阿雅，但是在無意識狀態，不是要故意殺死阿雅。

台灣高等法院審酌，阿杜不思與阿雅的男女朋友情誼，恣意剝奪他人生命，且未與被害人家屬達成和解，但考量阿杜來台5年並無任何犯罪科刑紀錄，素行尚稱良好，犯後坦認部分犯行，依殺人罪判刑15年。

案經上訴，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1070315