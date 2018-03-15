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中央社

HVL枋寮創奇蹟 闖高中排球聯賽甲級4強

中央社2018/03/15 15:00
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北15日電）由出身國中乙組選手組成的枋寮高中，在高中排球聯賽甲級賽事，無懼身材劣勢，以直落3擊敗鶯歌工商，暌違3屆後再闖4強，獲得重要1勝，賽後教練、選手不少人感動得紅了眼眶。

106學年度高級中等學校排球甲級聯賽（HVL），今天在台北市立大學天母校區體育館展開男、女各兩場的對戰，贏家可晉級17日進行的4強戰。

平均身高165公分居6強之末，陣中僅1人身高超過170公分的屏東縣立枋寮高中，今天以25比20、25比22、25比22擊敗新北市立鶯歌高級工商，成功闖進女子組4強，下場比賽將與台中市立東山高中爭奪冠軍戰門票。

枋寮執行教練陳新和表示，球隊今天在接發球上比對手好太多，雖然主力楊馨儀因為緊張沒有正常的發揮，但隊長陳俐妏突出的表現成功擾亂對手，是今天拿下勝利的關鍵。

陳新和提到，屏東優秀選手外流嚴重，現在隊上這批選手多出自國中聯賽乙組的林邊國中，實力上確實不如其他對手，加上身材同樣屈居劣勢，賽前並不被看好，但他交代選手「不管輸贏，先拿出態度」，他對選手今天能夠拿下隊史繼103學年度後，再次晉級4強的關鍵一戰感到驕傲。

身高173公分的陳俐妏是隊上身高唯一超過170公分的選手，她在今天扛起隊長重責，率隊打出好球，「一開始我們發揮得不好，當時我只求先做好自己，再把隊友一起帶起來」。

拿下這場比賽的勝利晉級4強，陳俐妏說：「高1的時候我留下悔恨的淚水，高2就下定決心要打進4強，高3這年終於如願，贏球後很開心，眼淚也真的忍不住。」

今年HVL賽事分3天進行，男、女各有6隊晉級，上階段前2名的球隊直接保送晉級4強，剩下4隊在今天先進行生死戰，贏家才能晉級17日進行的4強戰。（編輯：方沛清）1070315

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