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貿易戰陰影徘徊 分析師：美元是最大輸家 還會暴跌1

鉅亨網2018/03/15 15:11
鉅亨網 / NOWnews
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隨著美國政府高層官員去職，美國更加偏向保護主義政策的風險增加，Amundi Pioneer 資產管理公司預估，美國引爆貿易戰的機率為 30%，最大輸家將是美元，更斷言未來 2 年內歐元兌美元將來到 1.4，美元跌幅為 12%。

歐元兌美元
歐元兌美元

該公司投資組合經理 Paresh Upadhyaya 指出，若美國貿易夥伴（尤其是中國）在美國的激怒下採取報復回擊，美元將遭到投資人拋售，日元、瑞郎和歐元將成為資金避風港。

Upadhyaya 表示，面對貿易爭端，自由市場人士、全球化主義相繼求去，由經濟民族主義者掌控全局，美元將成為最大輸家。

美元今年以來下跌約 3%，延續 2017 年下跌近 9% 的走勢，除了受到貿易和政治的干擾，同時也受到市場預期其他國家央行跟隨美國收縮寬鬆貨幣政策的影響。

對於美元走弱的趨勢，高盛 (Goldman Sachs) 集團的分析師認為，川普的關稅政策仍不脫過去 20 年來前幾任總統採取的行動範圍，應該更關注全球經濟改善和美國以外的國家收緊貨幣政策的前景。

不過，美國政治進展似乎仍在左右投資人情緒，據紐約分析公司 GeoQuant 的數據顯示，美國政治風險的衡量指標本月達到了 2016 年以來的高點。

多倫多劍橋全球支付公司全球產品和市場戰略主管 Karl Schamotta 表示，匯市中美遭到拋售，市場投資人心態改變，面對政策造成的動盪，美元似乎失去傳統的避險功能，轉而投向擁抱日元和歐元。

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關鍵字美元貿易戰afpheadline
中美貿易戰升溫 星展估中國...南茂擬減資15% 加上股利...

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