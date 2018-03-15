相遇舞蹈節以舞會友 盼與觀眾相遇

（中央社記者李亨山、蕭惠敏台北15日電）由三十舞蹈劇場所舉辦的「相遇舞蹈節」本週起在華山烏梅劇院展開。結合翻轉空間、關照議題及注目新人三大主題的舞蹈創作，期盼能與民眾牽起和舞蹈相遇的機會。

此次舞蹈節以「相遇」為品牌名稱，策展人吳碧容表示，有鑒於台灣舞蹈觀眾的流失，希望以肢體表達突破言語限制，創造舞蹈與人群的交會與機緣，就好比創作者和靈感相遇般，拉近觀眾與舞蹈的距離。

舞蹈節翻轉空間作品「該死的十字路口」，由編舞家林依潔創作，將隨手可得的物品，轉換成舞台道具，利用階梯式的傾斜表演，以時間倒轉與還原的調度概念，轉換出人們的生活場景，多面向呈現人與時間的複雜關係。