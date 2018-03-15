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中央社

相遇舞蹈節以舞會友 盼與觀眾相遇

中央社2018/03/15 15:11
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者李亨山、蕭惠敏台北15日電）由三十舞蹈劇場所舉辦的「相遇舞蹈節」本週起在華山烏梅劇院展開。結合翻轉空間、關照議題及注目新人三大主題的舞蹈創作，期盼能與民眾牽起和舞蹈相遇的機會。

此次舞蹈節以「相遇」為品牌名稱，策展人吳碧容表示，有鑒於台灣舞蹈觀眾的流失，希望以肢體表達突破言語限制，創造舞蹈與人群的交會與機緣，就好比創作者和靈感相遇般，拉近觀眾與舞蹈的距離。

舞蹈節翻轉空間作品「該死的十字路口」，由編舞家林依潔創作，將隨手可得的物品，轉換成舞台道具，利用階梯式的傾斜表演，以時間倒轉與還原的調度概念，轉換出人們的生活場景，多面向呈現人與時間的複雜關係。

「消逝的城市」以高雄氣爆為議題，編舞家謝佩姍把自身對公共安全的想法，結合肢體表達，顛覆一般大眾對購票欣賞表演多數注重娛樂性的思維，希望透過舞蹈演出能與觀眾談論社會議題。

或許現代舞帶給人們深奧難懂的刻板印象，吳碧容這樣說，現代人常以知識性的角度看待事物，對於每個舞蹈動作背後的意涵也是如此，若觀眾能運用想像力及感受力欣賞演出，便能取代不同於以往的口述解說。

相遇舞蹈節展期3月12日至25日，為期兩週共12場次。（編輯：李亨山）1070315

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