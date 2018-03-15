水墨情懷筆舞山水之間　周英林師生聯手揮毫

春暖花開，水墨情懷-周英林山水畫師生聯展，自即日起至4/1日止在新竹縣文化局美術館展出，這次師生聯展，除了能欣賞到周英林老師的精彩畫作，亦能欣賞到眾多學生不同風格，極具個性的繪畫作品60幅，縣長邱鏡淳歡迎鄉親蒞臨欣賞。
文化局副局長周秋堯表示，周英林老師文化學養深厚，教學生動有趣，因人、因材施教，並能讓學生在較短的時間入門或是提升其藝術水準，故門下桃李眾多；開幕茶會終將舉辦別開生面的師生聯手現場揮毫，繪製大幅水墨作品，屆時由周英林老師開筆，再由學生現場逐一揮毫，最後再由周英林將整幅畫面整合完成，展現師生們共同聯手合作的藝術風采。
周英林號積塵居士，南非籍華人。四年前來臺定居於新竹，2003年成為中國著名山水畫家張復興的入室弟子，2008年畢業於大陸中國文化部藝術研究院首屆中國山水畫創作研究生班，2010年即在南非世界盃期間舉辦個人畫展，2014年作品《一江闊兩岸，暮鼓動秋雲》入選中國第十二屆全國美展。
周英林作品氣勢宏大，筆墨精妙，尤善傳移摹寫，為推廣傳統水墨藝術，先後在新竹市文化局薪傳研習中心、救國團新竹終身學習中心及聯華電子公司科技文教基金會擔任中國山水畫指導老師；現為新竹市美術協會會員，潛心研究山水畫，重啟暗藏內心的藝術魂。