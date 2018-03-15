水墨情懷筆舞山水之間　周英林師生聯手揮毫

春暖花開，水墨情懷-周英林山水畫師生聯展，自即日起至4/1日止在新竹縣文化局美術館展出，這次師生聯展，除了能欣賞到周英林老師的精彩畫作，亦能欣賞到眾多學生不同風格，極具個性的繪畫作品60幅，縣長邱鏡淳歡迎鄉親蒞臨欣賞。

文化局副局長周秋堯表示，周英林老師文化學養深厚，教學生動有趣，因人、因材施教，並能讓學生在較短的時間入門或是提升其藝術水準，故門下桃李眾多；開幕茶會終將舉辦別開生面的師生聯手現場揮毫，繪製大幅水墨作品，屆時由周英林老師開筆，再由學生現場逐一揮毫，最後再由周英林將整幅畫面整合完成，展現師生們共同聯手合作的藝術風采。