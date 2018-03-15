罷課抗議槍枝暴力 全美學子怒吼：夠了

血案發生後，許多人以「夠了」（＃Enough）為標籤，呼籲當局採取各種措施，包括擴大購買槍枝者的背景審查和限制購買攻擊步槍等。

佛州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（MarjoryStoneman Douglas High School）2月14日遭19歲的克魯茲（Nikolas Cruz）持AR-15半自動步槍返校開火，造成17人喪命。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）全美數萬名學生今天上午展開「走出教室」活動，走上街頭抗議怒吼「夠了」，呼籲管制槍枝、悼念佛羅里達州校園槍擊案的罹難者，這起血案今天剛滿一個月。

法新社報導，今天上午，各校舉行「全國走出教室」（National School Walkout）活動，參與的學生走出教室至少17分鐘，每分鐘代表上月情人節佛州派克蘭槍擊案中遇害的一個人。

活動原本只打算持續17分鐘，但美國東岸諸多學校的眾多學生，決定乾脆不去上課，改成上街抗議。

來自首都華盛頓地區的數百名學生今天齊聚在白宮外頭，高呼「再也不要！」和「夠了就是夠了！」等口號，高舉的標語牌寫著「保護人民而非槍枝」。

上午10時（格林威治時間14時），眾多城市的學生舉行默哀，追悼2月14日情人節當天槍擊案遇害的14名學生和3名教職員。

全美50州中，有十多個今天都舉行類似的示威活動，根據主辦單位，一共有超過3000所學校響應。

主辦單位在官網中說：「學生和教職員有權在安全的環境中學習或教學，免於在教室或返家途中遭射殺的恐懼。」

「我們的校園不安全。我們的城鎮不安全。國會必須採取實際行動，保障我們的安全，通過聯邦槍枝改革立法，解決槍枝暴力的公共衛生危機。」

抗爭行動襲捲街頭後數小時，華府的國會議員便做出一大回應，眾議院以壓倒性多數407票比10票通過防止美國校園暴力法案，包括加強校園安全和設立學生匿名舉報系統，類似的法案也有在參議院提出。

這項名為「停止校園暴力」（STOP SchoolViolence Act）的法案每年將撥款7500萬美元，用於發展防止槍枝暴力的「干預團隊」及訓練學校人員和學生，並對心理健康危機作出回應。除此之外，也會改善硬體設備，像是加裝更多金屬探測器和更好的門鎖。

但有關擴大購槍背景審查、限制攻擊型武器，或提高槍枝購買者年齡等較具爭議性的管制環節，還有待國會處理。

下一場全國性學生運動「為我們生命遊行」（March For Our Lives）訂於24日舉行。（譯者：梁元齡/核稿：劉淑琴）1070315