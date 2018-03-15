提昇緊急救護 新北增聘醫療指導醫師

（中央社記者林長順新北15日電）為提升到院前緊急救護品質及患者存活率，新北市消防局今年召募神經內科專科醫師15人及心臟內科專科醫師計14人，擔任醫療指導醫師。

消防局醫療指導醫師主要是協助救護人員預立醫療流程、分隊訪視及訓練救護人員，這些醫師24小時線上排班及接案。結合行動急診室專案，讓指導醫師無論身在何地，都能立即透過手機進行線上指導，於第一時間搶救患者。

新北市消防局指出，在與指導醫師緊密合作下，新北市去年到院前心肺功能停止（OHCA）案件，2小時存活率達到35%以上，康復出院比例更高達7.23%。