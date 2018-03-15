影／阿里山美力花季　15日正式熱鬧開幕

開幕式中，香林國小以動感的踢踏舞及律動感十足的舞蹈「春天底叨位」，演繹春天萬物欣欣向榮的蓬勃生機；專屬阿里山花季開幕的鑼聲一響，宣告107年花季正式展開。現場有曾經榮獲2017南投世界茶藝博覽會，全國小小泡茶師茶藝競賽全國第一名的瑞里國小陳德燊及邱郁晴小朋友等，引領貴賓及現場民眾至林間茶席，帶來精彩的茶藝分享。

林務局嘉義林區管理處今(15)日上午，在阿里山國家森林遊樂區的植物園及小笠原山觀景平台，宣告花季正式開鑼。

嘉義林區管理處表示，107年度花季打破以往模式，於小笠原山觀景平台設置大型借景裝置藝術主視覺，採用大型雷射膜壓克力板搭配文字，讓遊客如同走入名為自然之書的一頁書中；且首度結合，全臺最高海拔的祝山線電動遊園車營運路線，旅客可以一邊享受山區純淨的空氣品質，一邊順著自然景觀的祝山林道，彷彿賞玩在世外桃源。

植物園規劃一面長達4公尺的櫻花牆，是今年嘉義林區管理處的創舉，除展出園區常見櫻花蠟葉標本、櫻花醫治、櫻花QRcode等相關知識外，其中幾幅幾乎完整保持櫻花原色的押花作品最吸睛。

嘉義林區管理處指出，押花原色作品是委託榮獲美國費城世界押花比賽冠軍曾琬婷老師嚴選阿里山當地櫻花素材，為今年花季量身打造，除可近距離欣賞櫻花姿態外，也希望在花季以外提供民眾一覽櫻花之美的機會，更希望能以趣味性方式傳遞知識，讓民眾在春遊賞花之際不再霧裡看花。

花季期間的3月19、26日、4月2、10日上午11時至12時，「櫻與音的對話」戶外音樂會將分別於園區的舟之橋、櫻王平台、香林服務區及神木劇場輪流上演，屆時將有薩克斯風、長笛及花式獨輪車等音樂藝術表演，和遊客分享初春阿里山之美與樂音之悠揚。

嘉義林區管理處處長黃妙修指出，今年花季首度打破框架，將主視覺與地景結合，展現和諧的自然景觀，更將融合舞蹈、音樂、茶藝、植物及景觀之美，阿里山的美其實多元且深層，花季系列活動中，還有囊括星空之美的梅西爾馬拉松、蛾類之美的蛾娜多姿生態營、展現生態之美的森林市集等，大家一同體驗阿里山不同的美力。