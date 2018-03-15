前俄諜爆在蒲亭暗殺名單上 紐西蘭調查

（中央社威靈頓15日綜合外電報導）紐西蘭警方今天表示，已在調查一名前俄羅斯雙面間諜宣稱曾遇襲是否屬實。此人說他2006年在奧克蘭街上遭不明人士企圖毒殺，還說自己在俄國總統蒲亭有意暗殺的8人名單上。

法新社報導，前俄國雙面間諜斯克里帕爾（SergeiSkripal）和女兒尤莉雅（Yulia Skripal）上週遭神經毒劑攻擊，引發英國和俄國外交危機後，同樣曾是俄國雙面間諜的卡皮奇科夫（Boris Karpichkov）本週在英國電視台上憶起個人經歷。

卡皮奇科夫與俄方老闆發生爭執後投奔英國，之後到紐西蘭試圖保持低調。他說，當時發現有人跟蹤他，然後在奧克蘭的主要道路皇后街（Queen Street）有個乞丐接近他。