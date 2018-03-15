前俄諜爆在蒲亭暗殺名單上 紐西蘭調查

（中央社威靈頓15日綜合外電報導）紐西蘭警方今天表示，已在調查一名前俄羅斯雙面間諜宣稱曾遇襲是否屬實。此人說他2006年在奧克蘭街上遭不明人士企圖毒殺，還說自己在俄國總統蒲亭有意暗殺的8人名單上。
法新社報導，前俄國雙面間諜斯克里帕爾（SergeiSkripal）和女兒尤莉雅（Yulia Skripal）上週遭神經毒劑攻擊，引發英國和俄國外交危機後，同樣曾是俄國雙面間諜的卡皮奇科夫（Boris Karpichkov）本週在英國電視台上憶起個人經歷。
卡皮奇科夫與俄方老闆發生爭執後投奔英國，之後到紐西蘭試圖保持低調。他說，當時發現有人跟蹤他，然後在奧克蘭的主要道路皇后街（Queen Street）有個乞丐接近他。
他告訴英國獨立電視台（ITV）「早安英國」（Good Morning Britain）節目：「接著我感覺到臉上被撒了一點灰塵，然後（那個）乞丐就走掉了。」
卡皮奇科夫表示，他不久後就感覺頭暈，而且晚上起疹子，之後兩個月長期感到不適，體重掉了30公斤。卡皮奇科夫在1990年代晚期逃往英國前，遊走於俄羅斯和立陶宛情報圈。
紐西蘭警方表示，他們已在調查卡皮奇科夫的說法。警方表示曉得卡皮奇科夫2006年6月和2007年10月間曾在紐西蘭，但「鑒於這起事件的歷史背景，可能要花些時間才能完成評估」。
紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand）網站報導，卡皮奇科夫也在「早安英國」節目上表示，他在蒲亭（Vladimir Putin）有意暗殺的8人名單上。
他還表示，他在斯克里帕爾遇襲前曾獲警告，他們這些名單上的人都恐怕都會遭遇不測，「包括斯克里帕爾，當時我不知道此人是誰」。（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070315