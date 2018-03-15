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中央社

中檢數位採證中心成立 犯罪無所遁形

中央社2018/03/15 15:29
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中15日電）台中地檢署「數位採證中心」今天揭牌成立，未來將用於科技犯罪偵辦，歹徒若使用數位產品進行聯繫，都可用高科技設備破解，回復刪除的訊息與軌跡，將全力進行毒品案件查緝。

法務部在全台六都與彰化及花蓮等8個縣市，成立「數位採證中心」，設有配備高階數位鑑識軟體的電腦，與各種硬碟破解讀取器，位於台灣台中地方法院檢察署的數位採證中心15日揭牌成立，法務部常務次長張斗輝、台灣高等法院檢察長王添盛等人都到場。

王添盛致詞表示，科技日新月異，歹徒開始使用電腦、手機與平板，透過手機通訊軟體LINE、微信或臉書等進行聯繫，販毒集團常利用檢警破解網路通訊軟體較費時的漏洞，傳統刑事通訊跟監已不足，必須強化新興通訊偵辦能力，才能有效掌握毒品與組織犯罪共犯，是未來努力方向。

台灣高等法院檢察署檢察官王捷拓說，雖犯案者使用數位產品刪除訊息後，檢方可以透過警政署科技犯罪偵查組進行破解、復原，但因案件太多、人員編制不足，處理曠日廢時，目前8個中心可以透過當地檢署署配合偵辦，加快辦案時效。

位於台中地檢署的數位採證中心共編制8人，負責中部的台中、苗栗與南投等縣市案件，目前將全力用於毒品查緝上，涉案的數位產品只要經過解密，通訊內容與軌跡都有機會復原。（編輯：黃于）1070315

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