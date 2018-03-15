和汪星人視訊？狗狗認得手機螢幕上的主人嗎

在科技如此發達的現代，手機的功能越來越多樣化，而視訊就是其中一項。相信許多毛爸媽在外出時都曾經想過或試過要和家中的狗寶貝進行視訊吧？但你可曾想過，狗勾真的可以透過手機螢幕辨別出主人嗎？答案可能會讓毛爸媽們心碎一地：汪星人其實無法認出手機裡的主人！

靜態圖片比動態影片來得清楚

人類和狗狗的視覺，有一個很大的不同點是「閃爍敏感度」（Flicker sensitivity）。閃爍敏感度指的是動物眼睛可以記錄圖像並感知運動的速度，而狗狗的閃爍敏感度比人類來得高，這意味著螢幕裡的影片對牠們來說可能只是一堆無意義的形狀和燈光。

顯示器的大小很重要

布達佩斯羅蘭大學艾堤拉博士（Dr. Attila Andics）曾帶領著他的團隊進行多項研究，想知道狗狗是如何處理小螢幕裡的訊息。結果顯示，儘管狗狗可以意識到牠們正對著的是人類的臉，但卻無法辨別那是自己的主人。艾堤拉博士表示，物體的實際大小對於狗狗來說是很重要的，因此牠們不覺得小畫面裡的人臉是主人。但如果你用筆電或甚至是電視螢幕和狗狗視訊，那麼牠就有可能辨別出你來。

聲音能夠幫助牠們辨識

即使狗勾無法用畫面認出主人，但牠們還是可以辨別主人的聲音，因此如果你覺得狗勾跟你視訊時反應很好，那麼牠九成是靠聲音認出你的。研究指出，狗狗對於聲調的辨識度很高，比特定的詞彙還要高。換句話說，主人說坐下和陌生人說坐下，狗狗可能只對主人的指令做出反應，因為牠認得那個聲調。

因此，下次用手機和狗狗視訊時，如果牠不是很想理你，千萬別急著傷心！那只是因為牠沒認出是你而已啦！

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