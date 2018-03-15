苗栗華山老少童樂會 賞花春遊手作趣

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗華山基金會今天為弱勢長輩舉辦春季郊遊活動，300餘名老寶貝、義工走出戶外賞花、漫步，並與幼兒園小朋友體驗巧克力DIY，老少互動其樂融融。

華山基金會今天舉辦「老少童樂會」春季郊遊活動，帶弱勢長輩走訪苗栗大湖巧克力雲莊、雪霸國家公園遊客中心，來自各鄉鎮的長輩、義工共計370餘人，貼近大自然，享受出遊快樂時光，活動也安排大湖鄉立幼兒園小朋友精彩唱跳表演，老少一起巧克力DIY，讓許多長期獨居的老寶貝，彷彿「含飴弄孫」，露出久違笑容。

華山基金會苗栗縣代理站長杜靜容指出，家住後龍鎮偏遠地區87歲的陳奶奶，一個人獨居、身體不佳，外出就醫非常不便，平日鮮少出門，更遑論出門踏青郊遊，華山志工初接觸她時，常感嘆自己很孤單「整天都是面對空蕩蕩的房子」。