廣編／美圖M8s　七龍珠、哆啦A夢限量特別版在台上市

美圖(Meitu)公司繼Hello Kitty及美少女戰士限量聯名版手機後，今日正式宣布在台推出動漫迷引頸期盼的美圖M8s七龍珠、哆啦A夢限量特別版，即日起分別由摩訊國際及地標網通販售，官方建議售價為19,990元。

七龍珠作為熱血動漫迷心中的神級動漫，過去已與許多品牌聯名推出系列產品，這次美圖也與這部家喻戶曉的動漫合作，並推出大中華區首款官方授權的七龍珠限量版手機。美圖M8s七龍珠限量版採用全新太空銀配色，機身背部印有七龍珠代表人物悟空，而手機包裝外盒同樣用心，使用了全新燃力橙配色禮盒，隨手機還附送精美的超級賽亞人主題配件，包括：最強激鬥行動電源、賽亞人悟飯手機殼、最強自拍遙控器，手機主題UI也是專為七龍珠訂製的主題UI，讓卡通中的場景在手機重現，讓你打開手機時，就像進入七龍珠的世界，悟空就是你如影隨形的夥伴！當機身上的悟空遇上手機殼上的悟飯，強強聯手再現悟空與悟飯跨次元作戰的經典場景，重溫他們與西魯之間的最強對決。