NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈侵占成人紙尿褲生產設備　遭警查獲金控大戰熱身賽開打　賽前練習保密天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
工商快訊

廣編／美圖M8s　七龍珠、哆啦A夢限量特別版在台上市

本報訊2018/03/15 15:44
▲美圖M8s七龍珠限量版，摩訊國際獨家販售。（圖／公關照片）
▲美圖M8s七龍珠限量版，摩訊國際獨家販售。（圖／公關照片）

美圖(Meitu)公司繼Hello Kitty及美少女戰士限量聯名版手機後，今日正式宣布在台推出動漫迷引頸期盼的美圖M8s七龍珠、哆啦A夢限量特別版，即日起分別由摩訊國際及地標網通販售，官方建議售價為19,990元。

七龍珠作為熱血動漫迷心中的神級動漫，過去已與許多品牌聯名推出系列產品，這次美圖也與這部家喻戶曉的動漫合作，並推出大中華區首款官方授權的七龍珠限量版手機。美圖M8s七龍珠限量版採用全新太空銀配色，機身背部印有七龍珠代表人物悟空，而手機包裝外盒同樣用心，使用了全新燃力橙配色禮盒，隨手機還附送精美的超級賽亞人主題配件，包括：最強激鬥行動電源、賽亞人悟飯手機殼、最強自拍遙控器，手機主題UI也是專為七龍珠訂製的主題UI，讓卡通中的場景在手機重現，讓你打開手機時，就像進入七龍珠的世界，悟空就是你如影隨形的夥伴！當機身上的悟空遇上手機殼上的悟飯，強強聯手再現悟空與悟飯跨次元作戰的經典場景，重溫他們與西魯之間的最強對決。

美圖M8s也首次在台灣官方引進全新哆啦A夢限量版，全新純真藍外觀加上哆啦A夢的萌臉，搭配玻璃材質視覺效果相當清爽；背殼優雅的弧面設計，打造舒適手感，外包裝採用簡約白底搭配哆啦A夢圖像，十分清新可愛！周邊配件共有童趣竹蜻蜓行動電源、童心百寶袋手機殼、童萌鈴鐺自拍遙控器，滿足哆啦迷的收藏慾！

美圖M8s前置鏡頭搭載雙像素雙鏡頭，主鏡頭為1200萬雙像素鏡頭，副鏡頭為500萬畫素專業景深鏡頭，後置為2100萬像素鏡頭。美圖M8s標準版在台推出女孩最愛的芭比粉，已在聯強通路啟售，單機價15,490元。Hello Kitty限量版、美少女戰士限量版、七龍珠限量版、哆啦A夢限量版也於12月起陸續在台灣上市，單機價19,990元。

廣編／巨匠學電腦課程替轉職鋪路

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan