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清泉部落最高吊橋整建動土　貫穿歷史文化景觀之美

記者常似虎／新竹縣報導2018/03/15 17:03
▲五峰鄉清泉部落裡最高的吊橋今日整建動土，縣長邱鏡淳(左四)等人期盼再現清泉之美。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.15）
▲五峰鄉清泉部落裡最高的吊橋今日整建動土，縣長邱鏡淳(左四)等人期盼再現清泉之美。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.15）

座落於新竹縣五峰鄉清泉部落上坪溪上最長的一號吊橋，今（15）日進行整建工程動土儀式，將在未來200個日曆天裡辦理吊橋主索、抗風主索、抗風支索、橋面板、橋墩等總長157公尺橋體改善工程。

新竹縣長邱鏡淳表示，位在桃山村的清泉部落有群山環繞，除了知名的清泉溫泉外，還有張學良故居、三毛夢屋等景點，部落內的第一座吊橋「清泉一號吊橋」，橫跨於上坪溪上，為清泉部落最高的吊橋，溯自日據時代建造，不僅提供兩岸居民的通行、產業的買賣，更是代表了當地文化的交流及生存命脈，然而因年久失修，於民國103年3月27日公告封橋，今起展開整建、重生計畫。


▲五峰鄉清泉部落裡最高的吊橋今日整建動土，將可貫穿歷史文化以及當地景觀之美。（圖／里長孔維新提供 , 2018.03.15）

原民處處長曾効忠指出，設計意象經在地泰雅居民深度訪談及調查，找出代表性特色元素融入設計內，並從生態、景觀美學、在地化的角度，檢視清泉一號吊橋改善措施「以修復吊橋主索、抗風主索、抗風支索、橋面板、橋墩等」完成長157公尺吊橋整建工程，完工後恢復歷史建築及代表性景觀，不僅增進當地文化景觀並可供遊客眺望清泉在地之美，創造五峰清泉部落代表性建設，彰顯自明性並傳承在地記憶。

獲得隻手重生臺北101電梯鋼索「無限生命」鋼雕地景藝術、赴全球五大洲展覽的藝術家康木祥也出席今天的動土儀式，他感性說自己很慶幸能把台灣價值與軟實力宣傳到全球各大城市，強調「這是最實質的外交！」，透過藝術昇華資源再生的價值，讓外國人都讚嘆台灣、羨幕台灣。

康木祥感謝縣長邱鏡淳構思循環經濟文創藝術、三訪個人工作室展現熱忱，兩人理念一拍即合，將評估清泉一號吊橋鋼索重生的工作是否可行，希望透過融和在地的人文歷史，把吊橋牽引貫穿張學良故居的古今、三毛隱居的幽情與丁松青神父的大愛，用藝術創作彰顯永生，以及傳遞與原住民愛心灌溉的和諧共榮。

關鍵字清泉部落張學良三毛丁松青康木祥
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