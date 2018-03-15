NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財基金投資職場新視界權證專家
即時跑馬燈侵占成人紙尿褲生產設備　遭警查獲金控大戰熱身賽開打　賽前練習保密天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
財經

響應世界消費日　消保處積極提倡數位消費安心

記者彭夢竺／台北報導2018/03/15 16:09
▲為了響應3月15日世界消費者日主題「促進數位市場公平」行政院消保處今（15）日表示，設定台灣今年活動主軸為「數位消費購安心」。（圖／NOWnews資料照）
▲為了響應3月15日世界消費者日主題「促進數位市場公平」行政院消保處今（15）日表示，設定台灣今年活動主軸為「數位消費購安心」。（圖／NOWnews資料照）

為了響應3月15日世界消費者日主題「促進數位市場公平」，行政院消保處今（15）日表示，設定台灣今年活動主軸為「數位消費購安心」，全力結合政府、產業公會及消費者保護團體促進數位消費的公平、安全及便利，讓消費者除了享受網路交易帶來的便利性外，且能夠更安心的進行數位消費。

國際消費者聯盟(Consumers International, CI) 今年3月15日世界消費者日主題定為「促進數位市場公平」，消保處表示，民眾透過電腦或行動設備上網進行消費已成常態，電子商務衍生的資訊揭露、契約公平、付款安全、個人資料保護及消費爭議處理等課題，常對企業經營者、政府部門及消費者帶來挑戰。

有鑑於此，消保處配合世界消費者日主題，與內政部警政署刑事警察局、經濟部商業司、NCC、公平會、消基會、台灣消費者保護協會、台北市電腦商業同業公會及無店面商業同業公會合作組成守護者聯盟，宣示建構安全、公平的網路交易環境，並推動各項保護措施，以守護數位消費者權益。

為了確實促進數位市場的安全及公平，消保處指出，他們今年規畫辦理各項措施，在法制規範與調和方面，審查「線上遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」及「網際網路教學定型化契約應記載及不得記載事項」等定型化契約，持續塑造及維護公平的數位消費市場秩序。

在消費爭議防制與處理方面，將辦理網路APP資安檢測及隱私權條款查核，並將持續邀集相關主管機關及大型網路平台業者召開會議，以降低網路平台消費爭議案件；確保網路交易安全機制部分，將協調督導主管機關確保第三方支付服務對消費者權益的維護。

此外，網路交易安全的教育宣導與研究方面，除了將持續就網路購物安全議題辦理多元的教育宣導活動外，也會規畫辦理相關調查研究及研討會，以作為未來施政方向的參考。

關鍵字世界消費者日消保處數位消費購安心促進數位市場公平
米其林摘星股　雲品、寒舍紅通通東元集團「黑技術」 　驚艷陸媒

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan