響應世界消費日　消保處積極提倡數位消費安心

國際消費者聯盟(Consumers International, CI) 今年3月15日世界消費者日主題定為「促進數位市場公平」，消保處表示，民眾透過電腦或行動設備上網進行消費已成常態，電子商務衍生的資訊揭露、契約公平、付款安全、個人資料保護及消費爭議處理等課題，常對企業經營者、政府部門及消費者帶來挑戰。

為了響應3月15日世界消費者日主題「促進數位市場公平」，行政院消保處今（15）日表示，設定台灣今年活動主軸為「數位消費購安心」，全力結合政府、產業公會及消費者保護團體促進數位消費的公平、安全及便利，讓消費者除了享受網路交易帶來的便利性外，且能夠更安心的進行數位消費。

有鑑於此，消保處配合世界消費者日主題，與內政部警政署刑事警察局、經濟部商業司、NCC、公平會、消基會、台灣消費者保護協會、台北市電腦商業同業公會及無店面商業同業公會合作組成守護者聯盟，宣示建構安全、公平的網路交易環境，並推動各項保護措施，以守護數位消費者權益。

為了確實促進數位市場的安全及公平，消保處指出，他們今年規畫辦理各項措施，在法制規範與調和方面，審查「線上遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」及「網際網路教學定型化契約應記載及不得記載事項」等定型化契約，持續塑造及維護公平的數位消費市場秩序。

在消費爭議防制與處理方面，將辦理網路APP資安檢測及隱私權條款查核，並將持續邀集相關主管機關及大型網路平台業者召開會議，以降低網路平台消費爭議案件；確保網路交易安全機制部分，將協調督導主管機關確保第三方支付服務對消費者權益的維護。

此外，網路交易安全的教育宣導與研究方面，除了將持續就網路購物安全議題辦理多元的教育宣導活動外，也會規畫辦理相關調查研究及研討會，以作為未來施政方向的參考。