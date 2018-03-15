凱基投信3年發9檔基金 估規模跳躍成長

（中央社記者田裕斌台北15日電）開發金控旗下凱基投信新經營團隊到位，開始衝刺基金管理規模，凱基投信預估，今年起3年每年都將發3檔基金，規模將呈現跳躍性的成長。

截至去年底，凱基投信基金規模約新台幣82億元，預估到2020年，基金規模將10倍成長，達800億元，擠進前15大投信。

凱基投信總經理高子敬表示，目前投信業已經進入4.0的時代，並非過去績效好、銷售手段佳或是頻頻推出不同取向的基金就能掌握市場，而是必須找出客戶需求，推出符合客戶需求的基金產品。

凱基投信副董事長張恩慈表示，凱基投信現有產品線多為股票型基金，未來將拓寬產品線，包括收益型基金、多重資產基金、指數股票型基金(ETF)都是未來將推出的產品。