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中央社

凱基投信3年發9檔基金 估規模跳躍成長

中央社2018/03/15 15:43
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北15日電）開發金控旗下凱基投信新經營團隊到位，開始衝刺基金管理規模，凱基投信預估，今年起3年每年都將發3檔基金，規模將呈現跳躍性的成長。

截至去年底，凱基投信基金規模約新台幣82億元，預估到2020年，基金規模將10倍成長，達800億元，擠進前15大投信。

凱基投信總經理高子敬表示，目前投信業已經進入4.0的時代，並非過去績效好、銷售手段佳或是頻頻推出不同取向的基金就能掌握市場，而是必須找出客戶需求，推出符合客戶需求的基金產品。

凱基投信副董事長張恩慈表示，凱基投信現有產品線多為股票型基金，未來將拓寬產品線，包括收益型基金、多重資產基金、指數股票型基金(ETF)都是未來將推出的產品。

其中，台灣投資人對於可預期的收益型產品具有強烈需求，凱基投信除在今年初與中國人壽募集「凱基6年期新興市場債券基金」，下半年也將推出固定收益產品，今年也還在規劃多重資產基金。

此外，凱基投信預估在今年第4季針對法人客戶推出客製化的ETF系列基金，滿足法人客戶的資產配置需求，並接受法人客戶對國內外資產操作的委託。

凱基投信今年農曆前期間進行經營團隊重組，董事長由前凱基證券總經理丁紹曾轉任，並從野村投信挖角執行副總經理張恩慈擔任副董事長，前第一金投信副總經理暨投資長高子敬則接任總經理，在金融產業經歷都超過20年。（編輯：郭萍英）1070315

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