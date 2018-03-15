老屋新生 王長發商號變身飲食藝文空間

（中央社記者吳哲豪彰化15日電）老屋新生。位於彰化市中正路的王長發商號被王氏後代子孫買回，經過重新整修，成為飲食藝文空間；買下房子的王能宏說，房子是他們的祖厝，希望整修後的房子重現家族發展軌跡。

位於彰化市中正路一段的王長發商號，為一棟興建於日治時期的3連棟建築，3連棟房屋前方的立面精緻，而房屋的王氏家族原本經營米行生意，為磚壁、木造一體的建築，格局分為前進、天井和後進。

3連棟建築的其中一棟被王家後代子孫買下進行整修，將原本作為米行的建築物改造成藝文飲食空間，一樓的前進販賣魯味飲料，後進則可用來作為舉辦演講的小演講廳；二樓則作為藝文展示空間；而商號在今天下午開幕，包括彰化縣文化局長陳文彬、副局長張雀芬等人都到場。