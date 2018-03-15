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老屋新生 王長發商號變身飲食藝文空間

中央社2018/03/15 15:38
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）老屋新生。位於彰化市中正路的王長發商號被王氏後代子孫買回，經過重新整修，成為飲食藝文空間；買下房子的王能宏說，房子是他們的祖厝，希望整修後的房子重現家族發展軌跡。

位於彰化市中正路一段的王長發商號，為一棟興建於日治時期的3連棟建築，3連棟房屋前方的立面精緻，而房屋的王氏家族原本經營米行生意，為磚壁、木造一體的建築，格局分為前進、天井和後進。

3連棟建築的其中一棟被王家後代子孫買下進行整修，將原本作為米行的建築物改造成藝文飲食空間，一樓的前進販賣魯味飲料，後進則可用來作為舉辦演講的小演講廳；二樓則作為藝文展示空間；而商號在今天下午開幕，包括彰化縣文化局長陳文彬、副局長張雀芬等人都到場。

目前從事飲食連鎖業的王能宏說，房屋以前是米行，他和家族成員30多人都在祖厝生活長大，後來家道中落，家族成員包括他在內，紛紛搬出祖厝，後來他做生意開始賺錢，就想說有一天要把祖厝買回來，先後花了10年時間才把房子買下並整修完工。

王能宏表示，這棟祖厝是他從小長大的地方，對於這棟房子他有特殊的感情，買下並進行整修只是單純的想要把這棟房子介紹給大家，也希望提供一個藝文的空間，未來可以在這裡舉辦展覽以及活動。

陳文彬則說，王長發商號雖然沒有被文化局列入古蹟歷史建築，但是業主卻主動表達整修意願，活化老屋，也向文化局申請老屋整修補助，希望王長發商號的案例能發揮拋磚引玉的功效，吸引更多人加入老屋活化的行列。（編輯：方沛清）1070315

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