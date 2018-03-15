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中華職棒／中信兄弟全面入主洲際棒球場　增設豪華家庭席

體育中心／綜合報導2018/03/15 15:53
▲中信兄弟特別增設豪華家庭席。（圖／兄弟球團提供）
▲中信兄弟特別增設豪華家庭席。（圖／兄弟球團提供）

中信兄弟於今年度全面入主臺中洲際棒球場，也於去年球季末積極進行球場改 建，為了讓象迷朋友享受更舒適、悠閒的觀賽品質，特別增設豪華家庭席。家庭席 位於本壘後方（南 B 區與西 B 區）最上層，採取獨立的開放式包廂，除了視野遼闊、 環境整潔外，內部也設置冰箱、桌椅、沙發及插座讓球迷宛如在自己家中收看現場 的職棒賽事。冰箱裡更放置啤酒、飲料及零食，免費提供球迷享用！

中信兄弟本季於洲際棒球場共增設 8 席家庭席，分為 10 人席及 8 人席兩種包 廂。10 人席平日 6,000 元、假日 7,000 元 ; 8 人席平日 4,800 元、假日 5,600 元， 皆以包廂為單位販售。家庭席於中信兄弟的合作夥伴－FunNow 平台獨家開賣，透 過 FunNow 網站或 APP 完成預訂程序，球賽當天抵達現場，再至專屬窗口領取票 券，即可進場享受最舒適的觀賽環境，奮力地為中信兄弟加油！

此外，中信兄弟也與知名餐飲－金色三麥合作，推出家庭席套餐！訂餐方式一 樣利用 FunNow 平台選擇套餐組合，完成訂餐程序後，會有專人服務送至家庭席內 供球迷享用。精緻的餐點、精彩的球賽加上最貼心的服務，中信兄弟誠摯邀請廣大 象迷們進場吶喊，在完美的看球環境中，用行動支持最喜愛的球員！

關鍵字中信兄弟中華職棒洲際棒球場
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