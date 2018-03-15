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另類大陸尋奇 台灣正版小吃被山寨包圍

中央社2018/03/15 15:46
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳家倫上海15日電）在大陸經商遇山寨攪局成了另類「大陸尋奇」。大陸糕點店「鮑師傅」光北京就有200多家山寨，一些台灣業者如士林夜市、烘蛋森林也都有被抄襲的經驗。業者認為：「打假太難」。

「鮑師傅」是發跡於北京的糕點店，在上海人民廣場的門市去年常見排隊人潮後，一舉成為網路名店。走紅之後的「鮑師傅」屢被山寨、冒名，根據法制晚報報導，「鮑師傅」創辦人鮑才勝近日已著手維權。

鮑才勝感嘆，他們公司在北京開出的鮑師傅門市僅14家，算上整個中國大陸也才26家，但山寨的「鮑師傅」光是北京就有200餘家。鮑才勝近日已將一家以「鮑師傅總部」為名並展開連鎖加盟的公司告上法院。

台商在大陸經營餐飲也常引來山寨業者跟風，以士林夜市來說，2016年5月才正式在上海錦江樂園旁擺攤。但在這之前，「士林夜市」這塊招牌在大陸就已隨處可見。正宗的士林夜市在大陸落地後，山寨還是蓬勃發展。

台北市士林老街商圈繁榮促進會上海辦事處主任黃建忠向中央社表示，先前向律師洽詢，得到的答案是，士林夜市是一個地名，不能單純以這4個字註冊，於是改由以協會名義加上士林夜市的標誌（Logo）來註冊商標。

黃建忠指出，執行「打假」難度高，首先是數量太多打不完。此外，山寨業者也有躲避監督的辦法，例如在展會上報批時用的是「某某餐飲集團」名義，實際擺出來的卻是士林夜市，若相關單位沒有前後對照，就不會知道。

台灣業者朱昱成在上海開設的早餐店「烘蛋森林」店名雖沒被山寨，但自行研發的品項如「古巴烘蛋吐司」、「海賊王總匯三明治」等，就被其他業者列在自家早餐店的菜單上，甚至整份菜單照搬。

朱昱成表示，遇見前述這種情況要「打假」也很難，畢竟這也算是一種「互相學習」。但他認為，「堅持品質是抄襲者比較難做到的事」，很多人抄一抄之後，一陣子就被市場自然淘汰。（編輯：馮昭）1070315

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