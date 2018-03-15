另類大陸尋奇 台灣正版小吃被山寨包圍

（中央社記者陳家倫上海15日電）在大陸經商遇山寨攪局成了另類「大陸尋奇」。大陸糕點店「鮑師傅」光北京就有200多家山寨，一些台灣業者如士林夜市、烘蛋森林也都有被抄襲的經驗。業者認為：「打假太難」。

「鮑師傅」是發跡於北京的糕點店，在上海人民廣場的門市去年常見排隊人潮後，一舉成為網路名店。走紅之後的「鮑師傅」屢被山寨、冒名，根據法制晚報報導，「鮑師傅」創辦人鮑才勝近日已著手維權。

鮑才勝感嘆，他們公司在北京開出的鮑師傅門市僅14家，算上整個中國大陸也才26家，但山寨的「鮑師傅」光是北京就有200餘家。鮑才勝近日已將一家以「鮑師傅總部」為名並展開連鎖加盟的公司告上法院。