企業捐120萬挺陽明 獎助越南生來台學習

（中央社記者許秩維台北15日電）陽明大學今天表示，為促進台越學術交流及學術與產業結合，友華生技捐贈120萬元給學校，將用於獎助越南生來台交換學習，並促進陽明與越南各大學的學術交流。

陽明大學今天發布新聞稿表示，「友華越南學生獎助學金計畫」是由友華生技醫藥股份有限公司資助學校與越南大學長期合作而設立，去年陽明本校共有24名來自越南河內理工大學的交換學生，今年預計將有來自4校共19名的越南學生來就讀。

友華生技董事長蔡正弘有感於人才培育對社會及企業的重要性，去年已捐贈新台幣120萬元給陽明創設獎學金，今年再捐贈120萬元，培育未來在陽明修讀研究所的越南學生，而越南學生來台交換期間也可至友華生技實習，以促進台越學術交流及學術與產業結合。