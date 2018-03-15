企業捐120萬挺陽明 獎助越南生來台學習

（中央社記者許秩維台北15日電）陽明大學今天表示，為促進台越學術交流及學術與產業結合，友華生技捐贈120萬元給學校，將用於獎助越南生來台交換學習，並促進陽明與越南各大學的學術交流。
陽明大學今天發布新聞稿表示，「友華越南學生獎助學金計畫」是由友華生技醫藥股份有限公司資助學校與越南大學長期合作而設立，去年陽明本校共有24名來自越南河內理工大學的交換學生，今年預計將有來自4校共19名的越南學生來就讀。
友華生技董事長蔡正弘有感於人才培育對社會及企業的重要性，去年已捐贈新台幣120萬元給陽明創設獎學金，今年再捐贈120萬元，培育未來在陽明修讀研究所的越南學生，而越南學生來台交換期間也可至友華生技實習，以促進台越學術交流及學術與產業結合。
陽明大學校長郭旭崧表示，國際化是非走不可的道路，過去台灣對越南有刻板印象，其實越南有非常多優秀人才，這些越南學生未來可能成為中高階人才，有助於促進台越交流。
友華生技董事長蔡正弘指出，越南學生與台灣學生其實一樣勤奮，這些學生可以是未來台越友好的種子，也感謝學界對生技產業的支持，友華將長期與陽明合作，未來5年持續支持陽明培育優秀人才。
促成這項計畫的陽明大學生物藥學研究所教授黃奇英表示，越南與台灣同樣面臨人口老化問題，這些學生在台灣可學到熱帶醫學藥物、抗老化保健品研發等課程，還能接觸到越南較少開課的生物資訊及高等細胞生物學，期許未來能與越南河內理工大學合作雙學位計劃，加深雙方學術交流。（編輯：張銘坤）1070315