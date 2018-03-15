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中央社

竹山巷道破損造成摔傷 林明溱踏勘允修復

中央社2018/03/15 15:46
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）南投縣竹山鎮多條巷道路面破損，造成行人及機車騎士摔傷，尤其山崇里201巷地基遭掏空更是危險，南投縣政府將陸續修復。

南投縣長林明溱今天陸續到竹山鎮山崇里溫水巷、201巷、延祥里瑞竹巷、鹿山路128巷、桂林里中正巷、踏勘路面改善及排水溝改善工程，再到縣道149線查看路燈設備是否足夠。對於年久失修道路，林明溱指示儘速重新鋪設瀝青混凝土路面。

林明溱說，山崇里201巷因邊坡未施作擋土硬體，雨水長期沖刷造成路面破損、地基掏空，縣政府自接獲陳情到今天現場查看僅數天時間，將責成工務處儘速發包施工，鋪設瀝青混凝土、施作擋土牆，確實改善路基掏空情形。

對於延祥里鹿山路、瑞竹巷、桂林里中正巷道路年久失修，造成路面龜裂破損，偶有行人或機車騎士經過跌倒，林明溱說，將斥資新台幣300萬元修復；149線福興里路段欠缺照明設備，踏勘後確實有必要裝設路燈，將由縣政府撥150萬元設30盞路燈，鎮公所負責後續用電及維護管理。

林明溱表示，今天率縣政府工務處長陳錫梧，縣議員蔡宜助及多名里長也到場關心，同時傾聽居民意見作為施工參考，將重新鋪設道路，還給居民良好通行品質，尤其山崇里201巷路面及地基受損，下大雨造成省道台3線淹水，施工設計會加強疏導雨水。（編輯：李錫璋）1070315

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