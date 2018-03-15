NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈侵占成人紙尿褲生產設備　遭警查獲金控大戰熱身賽開打　賽前練習保密天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
鉅亨網

川普思想大整合：新軍師Kudlow上任該知道的事

鉅亨網2018/03/15 15:52
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

美國總統川普選擇了「CNBC」與「The Hill」的專題作家及評論家 Larry Kudlow 成為下一任白宮經濟顧問，接替因拒絕提高鋼鐵關稅而辭職的柯恩 Gary Cohn。

Kudlow 在週一（12 日）晚上與川普電話通話中，接受了川普總統的邀約。

在成為 CNBC 電視台的基本班底之前，Kudlow 曾在美聯準會和雷根政府任職。在川普競選期間，也曾擔任過非正式顧問，也幫助了制定選舉前的稅改草案，提倡減稅等政策。

Kudlow 書籍表
Kudlow 書籍表

川普稱他為一名難得的金融人才，提道「認識他很久了」。「我們不同意所有的事情，但在這種情況下，我認為這樣更好。我想要多元化的意見... 他在競選中很早就支持我，我想應該是最早的。我認為他是我最初的支持者之一。他是一個非常非常有才華的人」。

Kudlow 的宏觀經濟政策關

美元應該強勢

Kudlow 提道，「一個偉大的國家需要強大的貨幣，」也強調川普認同這點，而 Kudlow 在電視節目及書籍裡也重複的提倡一個強而有力的美元。

他重申，「我並不是說美元必須上漲 30%，而是讓其他國家知道我們要讓世界的國際儲備貨幣保持穩定性」。

美元的強勢與 GDP 成長率有所關聯 / 圖：Fred
貿易美元加權指數 (藍線) 的強勢與 GDP 成長率 (紅線) 有關聯 / 圖：Fred

關稅是國際貿易談判的籌碼

和科恩相同，Kudlow 也表示反對鋼鐵關稅。但川普提道 Kudlow 似乎有妥協的餘地，使關稅成為貿易協議談判的籌碼。川普提道，Kudlow「似乎開始接受關稅了，我們也是因關稅獲得更多（國家）利益」。

Kudlow 也表示不反對針對中國祭出「針對性關稅」，認為北京是美國的「重大問題」。「這是一種川普式的談判方式，」Kudlow 在「CNBC」訪問中說道，「先來硬的，再來軟的。原本我很擔心川普，但現在我非常安心」。

在接受「華爾街日報」採訪時，Kudlow 再次重申，總統向他保證，他是個自由貿易的信徒。「他幾次對我說，'我相信全球貿易。但只有公平的貿易才能維護美國利益'。」

2018 年 3 月 3 日上的專題中 Kudlow 曾寫道，「川普應該視察關稅的歷史記錄，因為他們幾乎從來沒有按照預期的發展，而幾乎總是創造一個不愉快的結局」。

稅率應該越低越好

包括對總統經濟議程其他部分的讚揚中，Kudlow 強烈的支持川普去年年底簽署的稅務改革案。同時也預測川普稅改案有望提振美國經濟成長 3% 至 4%，並且把基準利率提升至 3.5% 以上。

川普預期企業在經歷稅改之後, 將能拉升企業獲利 (紅線) , 進一步刺激GDP成長 (藍線)　圖片來源：Fred
川普稅改預期企業在經歷稅改之後, 將能拉升企業獲利 (紅線) , 進一步刺激 GDP 成長 (藍線)　圖片來源：Fred

黃金價格

Kudlow 認為物價是跟隨黃金價格趨勢，因此，他認為黃金價格的跌幅有助於經濟的成長。

通膨與金價有著緊密的相關度　圖片來源：Fred
通膨 (紅線) 與金價 (藍線) 有著緊密的相關度　圖片來源：Fred

Kudlow 小插曲

2007-09 年金融危機

Kudlow 於 2005 年提道房市完全沒有泡沫化的情形，而 2007 年當美國政府 NBER 推出的報告顯示經濟循環已到達熊市時，他曾表示牛市還是會繼續。

通膨失策

在此前 2010 年 Kudlow 曾提到前聯準會 Fed 主席葉倫會使通膨過高，但最後通膨如今還是處於較低的水位。

川普將使經濟成長

與眾多評論家不一樣，Kudlow 曾預測川普當選會提升美國經濟，有助於國家發展。

Larry Kudlow 小檔案

經歷過 3 段婚姻的 Kudlow（目前已婚），現年 70 歲，羅切斯特大學歷史系畢業，普林斯頓大學國際政策碩士肄業。

 

曾是民主黨員，後來成為了共和黨員（與川普同黨）的他於 1987 年進入投資銀行貝爾斯登 Bear Stearns 任職（已倒閉）。

因吸食毒品古柯鹼上癮，於 1994 年被解僱，進入勒戒所戒毒。

 

出了多本書籍的他，其宏觀經濟觀提倡強勢的美元、便宜的金價、市場的隱形之手（政府的低干涉政策）、低稅率、及穩定的殖利率曲線。

同時 Kudlow 也認為公債不與經濟有直接關聯，而通膨率、就業率為經濟體的後果，而非起因。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字關稅提倡書籍充足黃金價格kudlow黃金川普美元經濟稅率headline
歐股盤前─市場關注貿易戰發...中國這5大金融騙局讓人血本...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan