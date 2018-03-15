川普思想大整合：新軍師Kudlow上任該知道的事

川普稱他為一名難得的金融人才，提道「認識他很久了」。「我們不同意所有的事情，但在這種情況下，我認為這樣更好。我想要多元化的意見... 他在競選中很早就支持我，我想應該是最早的。我認為他是我最初的支持者之一。他是一個非常非常有才華的人」。

在成為 CNBC 電視台的基本班底之前，Kudlow 曾在美聯準會和雷根政府任職。在川普競選期間，也曾擔任過非正式顧問，也幫助了制定選舉前的稅改草案，提倡減稅等政策。

Kudlow 在週一（12 日）晚上與川普電話通話中，接受了川普總統的邀約。

美國總統川普選擇了「CNBC」與「The Hill」的專題作家及評論家 Larry Kudlow 成為下一任白宮經濟顧問，接替因拒絕提高鋼鐵關稅而辭職的柯恩 Gary Cohn。

Kudlow 提道，「一個偉大的國家需要強大的貨幣，」也強調川普認同這點，而 Kudlow 在電視節目及書籍裡也重複的提倡一個強而有力的美元。

他重申，「我並不是說美元必須上漲 30%，而是讓其他國家知道我們要讓世界的國際儲備貨幣保持穩定性」。

貿易美元加權指數 (藍線) 的強勢與 GDP 成長率 (紅線) 有關聯 / 圖：Fred

關稅是國際貿易談判的籌碼

和科恩相同，Kudlow 也表示反對鋼鐵關稅。但川普提道 Kudlow 似乎有妥協的餘地，使關稅成為貿易協議談判的籌碼。川普提道，Kudlow「似乎開始接受關稅了，我們也是因關稅獲得更多（國家）利益」。

Kudlow 也表示不反對針對中國祭出「針對性關稅」，認為北京是美國的「重大問題」。「這是一種川普式的談判方式，」Kudlow 在「CNBC」訪問中說道，「先來硬的，再來軟的。原本我很擔心川普，但現在我非常安心」。

在接受「華爾街日報」採訪時，Kudlow 再次重申，總統向他保證，他是個自由貿易的信徒。「他幾次對我說，'我相信全球貿易。但只有公平的貿易才能維護美國利益'。」

2018 年 3 月 3 日上的專題中 Kudlow 曾寫道，「川普應該視察關稅的歷史記錄，因為他們幾乎從來沒有按照預期的發展，而幾乎總是創造一個不愉快的結局」。

稅率應該越低越好

包括對總統經濟議程其他部分的讚揚中，Kudlow 強烈的支持川普去年年底簽署的稅務改革案。同時也預測川普稅改案有望提振美國經濟成長 3% 至 4%，並且把基準利率提升至 3.5% 以上。

川普稅改預期企業在經歷稅改之後, 將能拉升企業獲利 (紅線) , 進一步刺激 GDP 成長 (藍線) 圖片來源：Fred

黃金價格

Kudlow 認為物價是跟隨黃金價格趨勢，因此，他認為黃金價格的跌幅有助於經濟的成長。

通膨 (紅線) 與金價 (藍線) 有著緊密的相關度 圖片來源：Fred

Kudlow 小插曲

2007-09 年金融危機

Kudlow 於 2005 年提道房市完全沒有泡沫化的情形，而 2007 年當美國政府 NBER 推出的報告顯示經濟循環已到達熊市時，他曾表示牛市還是會繼續。

通膨失策

在此前 2010 年 Kudlow 曾提到前聯準會 Fed 主席葉倫會使通膨過高，但最後通膨如今還是處於較低的水位。

川普將使經濟成長

與眾多評論家不一樣，Kudlow 曾預測川普當選會提升美國經濟，有助於國家發展。