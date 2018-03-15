《鬥魚》男女主角互嗆「難相處」　演親密戲還噴血

《鬥魚》電影版今（15）日開放媒體探班，並公開電影裡的武打片段，主要演員林柏叡、王淨、吳岳擎、林輝瑝，在撞球間與邱宇辰、蔡哲文對尬。但其實拍攝二個月以來，演員多人傷痕累累，其中以林柏叡和蔡哲文又最慘，才開拍第一天第一場戲，就有人差點被打爆眼睛。

第一場MTV打鬥戲中，林柏叡飾演的于皓與蔡哲文打戲套招時，林才出了第一拳，蔡哲文就因閃避不及，被林的拳頭揮到左眼，不僅腫成一個大黑輪，上眼皮的肉更是直接炸開，血一直狂噴，最後緊急送醫縫了五針，儘管導演一直叫他休息，蔡哲文仍然堅持回到拍片現場，一方面怕劇組擔心想讓大家看看他沒事，另一方面又心有不甘，沒想到自己訓練了二個月的武打戲，居然在第一場排練時就被「打爆」，當天無法繼續演出，令他徒呼負負眼淚在眼眶打轉。