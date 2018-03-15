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娛樂

《鬥魚》男女主角互嗆「難相處」　演親密戲還噴血

記者翁新涵╱高雄報導2018/03/15 16:03
▲（右起）陳虹茜、王淨、林柏叡、吳岳擎、林輝瑝、邱宇辰、蔡哲文，齊聚探班現場。（圖╱多曼尼，2018.03.15）
▲（右起）陳虹茜、王淨、林柏叡、吳岳擎、林輝瑝、邱宇辰、蔡哲文，齊聚探班現場。（圖╱多曼尼，2018.03.15）

《鬥魚》電影版今（15）日開放媒體探班，並公開電影裡的武打片段，主要演員林柏叡、王淨、吳岳擎、林輝瑝，在撞球間與邱宇辰、蔡哲文對尬。但其實拍攝二個月以來，演員多人傷痕累累，其中以林柏叡和蔡哲文又最慘，才開拍第一天第一場戲，就有人差點被打爆眼睛。

第一場MTV打鬥戲中，林柏叡飾演的于皓與蔡哲文打戲套招時，林才出了第一拳，蔡哲文就因閃避不及，被林的拳頭揮到左眼，不僅腫成一個大黑輪，上眼皮的肉更是直接炸開，血一直狂噴，最後緊急送醫縫了五針，儘管導演一直叫他休息，蔡哲文仍然堅持回到拍片現場，一方面怕劇組擔心想讓大家看看他沒事，另一方面又心有不甘，沒想到自己訓練了二個月的武打戲，居然在第一場排練時就被「打爆」，當天無法繼續演出，令他徒呼負負眼淚在眼眶打轉。

 不過林柏叡也透露，因為這場MTV戲終於跟王淨慢慢熟識起來。二人透露在開拍前的表演課時，都覺得對方難相處、互看不順眼，甚至有一回上課時，情境是王淨要親密地幫林柏叡挖耳朵，最後竟還挖到流血，讓林柏叡超不爽，想說對方是有多討厭他，才「故意」挖到他耳朵流血。

但其實並非如此，二人因為都是慢熱的人，也不會主動找對方講話，所以一開始便產生誤解，偏偏王淨又是有潔癖的人，當看到林柏叡真的有好幾塊耳屎時，就覺得非要挖出來不可，結果就是林柏叡遭殃。

事實上，戲外這群年輕演員相處得非常好，電影在高雄、台南等地拍攝時，演員們經常互揪逛遍各地夜市，吳岳擎會貼心地幫大家查好各種攻略，林輝瑝則會吃遍夜市每一個攤位，還打趣說，若有人吃不完自己都會幫忙吃，笑說自己是吃菜尾的。《鬥魚》電影版本周殺青，預計今年上映。

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