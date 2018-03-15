東元集團「黑技術」 　可攜式振動診斷儀驚艷陸媒

東元集團推出全球首款可攜式振動診斷儀，日前在山東濟南所舉辦的中國國際裝備製造業博覽會中，被稱為是「台灣黑技術」在大陸亮相，成為大會參展產品亮點。可攜式振動診斷儀有三大智慧功能，價格與外型頗具競爭力，還可搭配新裝或既有安裝之機電設備，可說是「前後通吃」，市場前景看漲。

近年來在科技界常引用動漫用語「黑科技」，指的是新產品或新技術已遠超越現今人類科技或知識所能及的範疇，像是無人機、自駕車等都被稱為是黑科技。針對陸媒以「黑技術」稱呼「可攜式振動診斷儀」，東元集團副會長劉兆凱表示，振動為機器之母，而「可攜式振動診斷儀」顛覆了傳統振動的概念，堪稱破壞式創新，且兼具三大智慧功能，包括自動量測、互動式分析診斷、即時遠距監測，深度運用物聯網IoT技術。