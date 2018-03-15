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東元集團「黑技術」 　可攜式振動診斷儀驚艷陸媒

記者許家禎／台北報導2018/03/15 16:11
▲東元集團推出全球首款可攜式振動診斷儀，日前在山東濟南所舉辦的中國國際裝備製造業博覽會中，被稱為是「台灣黑技術」在大陸亮相，成為大會參展產品亮點。（圖／東元集團提供）
▲東元集團推出全球首款可攜式振動診斷儀，日前在山東濟南所舉辦的中國國際裝備製造業博覽會中，被稱為是「台灣黑技術」在大陸亮相，成為大會參展產品亮點。（圖／東元集團提供）

東元集團推出全球首款可攜式振動診斷儀，日前在山東濟南所舉辦的中國國際裝備製造業博覽會中，被稱為是「台灣黑技術」在大陸亮相，成為大會參展產品亮點。可攜式振動診斷儀有三大智慧功能，價格與外型頗具競爭力，還可搭配新裝或既有安裝之機電設備，可說是「前後通吃」，市場前景看漲。

近年來在科技界常引用動漫用語「黑科技」，指的是新產品或新技術已遠超越現今人類科技或知識所能及的範疇，像是無人機、自駕車等都被稱為是黑科技。針對陸媒以「黑技術」稱呼「可攜式振動診斷儀」，東元集團副會長劉兆凱表示，振動為機器之母，而「可攜式振動診斷儀」顛覆了傳統振動的概念，堪稱破壞式創新，且兼具三大智慧功能，包括自動量測、互動式分析診斷、即時遠距監測，深度運用物聯網IoT技術。

東元指出，關係企業實際負責設計的東訊公司於去（2017）年推出「可攜式振動診斷儀」之後，開始行銷全球，多次參展，獲得產業界的矚目。而日前董事長邱純枝也說「可攜式振動診斷儀」在大陸市場極具發展潛力，本次在山東濟南所舉辦的中國國際裝備製造業博覽會中，不但是唯一一家台灣廠商被稱為是「黑技術」，更榮獲大會金獎。

東訊表示，由於「可攜式振動診斷儀」可以搭配新裝或既有安裝之機電設備，可說是「前後通吃」，市場前景看漲，目前已領先全球取得創新專利，藉由相關的智慧機電健康管理平台，使產品系列完整且應用廣泛。對客戶而言，國際大廠類似的檢測儀器，動輒要價六位數，但公司則以國民價格挑戰對手，同時簡約輕便的外型，也獲得不少青睞。

東訊指出，可攜式振動診斷儀改變了傳統振動量測概念，取代昂貴的頻譜分析儀，使到場維修時間巨幅縮短，可成為機電製造、工廠、經銷商、學校、旅館、醫院等機構維保人員之必備工具。

關鍵字東元東訊機電振動診斷儀
世界消費日　消保處提倡網購安心

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