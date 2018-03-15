嚴重地層下陷地區 農地變更得免繳回饋金

（中央社記者葉子綱雲林縣15日電）雲林縣政府輔導寺廟合法立案，對於農地變更須繳交回饋金，讓許多寺廟申請立案躊躇不前，經研究法規、函請中央釋疑，獲得嚴重地層下陷地區農地變更得免繳回饋金的回覆。

雲林縣政府民政處長程源宏今天告訴中央社記者，雲林縣內現在登記有案寺廟798間，有待輔導合法有369間，因為部分寺廟設立地點在嚴重地層下陷地區內，農地變更必須繳交龐大回饋金，使得許多寺廟未能完成合法化程序。

他指出，有關農地變更得免繳交回饋金的適用範圍，僅在農委會公告適用的偏遠及離島地區，經縣府研究法規及函請中央釋疑，終於獲得函文回覆。