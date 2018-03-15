中國兩會東城大媽又出動 月領1萬5

（中央社台北15日電）中國全國人大和全國政協「兩會」正在召開，每逢這場年度政治大戲登場，北京街頭就少不了由老百姓組成的「觀察哨」，多數是被稱為「大媽」的中老年女性，據指每月薪酬約1萬5000元上下。

香港明報描述，兩會期間，北京重要道路街邊除了穿制服的武警、公安、特警、輔警、保安和交通協管員，還有大批便衣，而這個維穩體系最低層的就是由中老年人組成的「志願者」。

這些志願者多數為女性，常被稱為東城大媽、西城大媽。明報記者最近有天在麥當勞聽到一群休班大媽聊天，其中大媽甲說，她其實不知要開兩會，接到通知才知又要「開工」。