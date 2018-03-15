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娛樂

拖欠尾款經紀人稱「不值得」　微甜女孩出面緩頰

記者吳雨婕／台北報導2018/03/15 17:34
▲微甜女孩剛好出席《女力爆發演唱會》記者會，趁機會為爆出的拖欠尾款一事做出回應。（圖／記者陳明安攝，2018.03.15）
▲微甜女孩剛好出席《女力爆發演唱會》記者會，趁機會為爆出的拖欠尾款一事做出回應。（圖／記者陳明安攝，2018.03.15）

《女力爆發演唱會》即將在4月27日於台中登場，今（15）日在台北舉辦記者會造勢，歌手梁心頤（Lara）、劉明湘、微甜女孩都出席活動，在現場他們也分享曾經遇到過的騷擾事件，透過這個平台向外界發聲，宣告不要怕，只要覺得對方的言詞、行為讓女孩感到不舒服，就應該勇敢說出來並制止。

梁心頤頂著一頭精靈金髮，穿著紫色洋裝現身，充滿仙氣，她提到因為染了頭髮，與姊姊梁妍熙經過一個很多人又吵鬧的場合時，居然被人摸了屁股，想找出兇手卻因人多而作罷，事後向姊姊提及此事，她才恍然道：「原來不做行動，是默許的行為，應該要說出來才對，所以今天由我來當擋箭牌跳出來，分享這件事情，希望鼓勵大家去思考。」

劉明湘也接著說，「曾經有一個合作的經驗，對方覺得可以稱呼我『Baby』，叫了大概5個月的時間。」當時她很猶豫要不要告訴對方，後來還是跟對方說這個稱呼讓她覺得「不舒服」，沒想到對方卻再也不給合作機會，但劉明湘並沒有後悔，因為她認為這是一個尊重的問題。


▲ 梁心頤（左起）、劉明湘、微甜女孩分享曾經被騷擾的經驗。（圖／記者陳明安攝，2018.03.15）

而近來因為「尾款風波」登上媒體版面的微甜女孩，除了分享被騷擾的經驗外，也對於公司傳出拖欠MV導演莊堯宣尾款一事做出回應，她們受訪時提到，對於傳聞感到很震驚，團員娃娃表示是朋友告知才知道這件事，還因此打趣道：「都快要變成尾款女孩了。」此外，在被公布的對話截圖中，微甜女孩的經紀人在對話中提到，「我不會跑，用20萬換微甜很不值得。」「不值得」的說法，引人遐想，記者問此事，團員們立刻幫經紀人緩頰：「他應該沒有其他的意思，他的意思是他不會跑掉，還賣了我們的名聲。」


▲微甜女孩為公司拖欠尾款的事情緩頰。（圖／記者陳明安攝，2018.03.15）

而微甜女孩所屬的絕頂創意稍早也發表聲明：「敝公司秉持專業誠信經營，此次因為溝通誤會、公司流程等因素，造成拍攝團隊收取款項延誤，已於14日把尾款20萬付清，對於此次事件造成社會大眾關注、媒體資源報導，深感抱歉，公司在南部發跡一年活動超過200場，多元化經營，從無拖欠事宜，因本公司對外請款到撥款流程一般是3個月，應該是雙方溝通有誤。」

關鍵字微甜女孩梁心頤劉明湘
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