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專訪／韓演藝圈壓力讓人想自殺　金用訓：我不紅也沒關係

記者陳雅蘭／專訪2018/03/15 16:20
▲金用訓坦言韓國演藝圈生態讓人無法喘息，寧願自己不要太紅。（圖／經紀人提供 , 2018.3.15）
▲金用訓坦言韓國演藝圈生態讓人無法喘息，寧願自己不要太紅。（圖／經紀人提供 , 2018.3.15）

模特兒出身的27歲韓國演員金用訓，他日前與金鐘獎編劇蔡怡芬合作拍攝微電影，抽空接受《NOWnews今日新聞》專訪，問起在大陸、韓國以及與台灣人合作拍戲，最大不同處是什麼？他坦言因為自己知名度不高，韓工作人員總視他為新人，不會特別給予照顧，相對在大陸、接觸台灣人，或許是因為外國人身分，受到的待遇比較友善又溫暖。金用訓也提到韓國演藝圈的高競爭壓力，使他不敢在這圈子太拚，笑說：「韓國的經紀公司很約束、很不自由，雖然我紅了肯定有好處，但也會有壞處。」坦言看過太多因壓力而自殺的人，自己只想輕鬆、開心工作，不想成為這樣的人。

聊到接觸台灣藝人與影視產業的心情，金用訓透露過去都在大陸工作居多，但各地環境與人都無太大差異，只有一點比較不同的是，因為他在韓國沒有代表作，相對知名度較低，所以在韓國的片場時，工作人員都不太理會他，再與大陸及台灣合作時，感覺明顯落差，「我比較喜歡在大陸拍戲，也喜歡跟台灣人合作，雖然我在韓國拍過微電影，但我在韓國還是新人，雖然在其他國家我一樣是新人，『不過是會講中文的外國人』，所以大家的態度比韓國人友善」，因為種種原因，他坦言喜歡上華語國家。


▲金用訓。（圖／經紀人提供 , 2018.3.15）

金用訓坦言佩服韓國知名的明星，說當地經紀公司管藝人的方式太約束，雖然能賺錢，但「紅了有好處，也會有壞處」，認為公眾人物做任何事都會被放大檢視，不管是好事壞事，都會讓人留下印象，更表示：「我不想要有壓力，不管在哪國，不是都有名人自殺嗎？為什麼他們會做這種事？一定有他的理由啊，大家都只知道這藝人很紅、很有錢，但背後的壓力誰又知道，所以我不想要這樣。」金用訓也透露出他的演藝圈好友們，都曾為壓力所苦，也因為看過太多例子，所以不紅也沒關係，寧願選擇無憂無慮的開心度日。


▲金用訓演藝圈人脈廣，跟Dara（左起）金美、黃致列熟識。（圖／經紀人提供 , 2018.3.15） 

雖然金用訓在韓國作品不多，但人脈卻很廣，他透露跟南韓第一代女子團體S.E.S.的Bada很要好，也因為前輩的關係，認識了2NE1的Dara、黃致列、《擁抱太陽的月亮》裡的南寶拉、Crayon Pop的金美，跟南寶拉還有金美至今都會一起上課，也說黃致列都會給他建議，督促在大陸工作該注意的事項。

金用訓暑假將在韓國投入兩部電影拍攝，男主角人選本來是車勝元，後來換成炫彬，但對方近日要拍攝tvN新劇《阿蘭布拉宫的回憶》，最後確定退出，透露由車勝元接演的可能性很高，但目前仍在定案中。金用訓雖然期待能與大咖前輩合作、拍一部搬得上檯面的代表作，但仍秉持「不抱期待，就不會失望」的態度，笑說現在能賺錢過生活，有工作上門就感到滿足。


▲金用訓（右）與S.E.S.的Bada很要好。（圖／經紀人提供 , 2018.3.15） 

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