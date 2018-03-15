怪罪隊友惹眾怒 韓競速滑冰女將被罵到住院

（中央社首爾15日綜合外電報導）冬季奧運期間，南韓競速滑冰女子選手金寶凜（Kim Bo-Reum）因為羞辱隊友而遭受排山倒海的批評，據報導她已經到醫院尋求心理治療。

法新社報導，冬奧競速滑冰女子500公尺團體追逐賽風波後，金寶凜成為社會公憤的眾矢之的，因而蒙受「精神焦慮與緊張」。

金寶凜與隊友朴鎮媛（Park Ji-woo）責備另一名隊友盧善英（Noh Seon-yeong）滑太慢拖累團隊，使南韓隊錯失奪牌機會，因而引爆全民怒火。

學校和職場霸凌在南韓堪稱嚴重的社會問題，金寶凜與朴鎮媛的行為被視為違反團隊精神。