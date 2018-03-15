NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈侵占成人紙尿褲生產設備　遭警查獲金控大戰熱身賽開打　賽前練習保密天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

怪罪隊友惹眾怒 韓競速滑冰女將被罵到住院

中央社2018/03/15 16:06
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社首爾15日綜合外電報導）冬季奧運期間，南韓競速滑冰女子選手金寶凜（Kim Bo-Reum）因為羞辱隊友而遭受排山倒海的批評，據報導她已經到醫院尋求心理治療。

法新社報導，冬奧競速滑冰女子500公尺團體追逐賽風波後，金寶凜成為社會公憤的眾矢之的，因而蒙受「精神焦慮與緊張」。

金寶凜與隊友朴鎮媛（Park Ji-woo）責備另一名隊友盧善英（Noh Seon-yeong）滑太慢拖累團隊，使南韓隊錯失奪牌機會，因而引爆全民怒火。

學校和職場霸凌在南韓堪稱嚴重的社會問題，金寶凜與朴鎮媛的行為被視為違反團隊精神。

超過60萬南韓民眾上總統府青瓦台的網站連署，要求將兩人踢出國家隊。

南韓多家媒體引述金寶凜所屬經紀公司Bravo &New發言人說：「即使在奧運結束之後，金寶凜還是說自己會精神焦慮和緊張。」

報導指出，金寶凜在醫生建議下住進老家大邱的醫院。醫生也建議她母親尋求治療。

經紀公司指出：「金寶凜在冬奧期間遭受的心理創傷超過我們想像，她媽媽一樣非常痛苦，她們在醫生建議下一起住院。」

比賽當時，金寶凜、朴鎮媛領先盧善英許多，不過團體追逐賽是3人一組，以最後一人通過終點的成績計算。賽後金寶凜斥責淚流滿面的盧善英，責怪說都是因為她才輸掉比賽。（譯者：林宏翰/核稿：何宏儒）1070315

新台幣升5.7分 收29....杜絕僥倖 法院重判詐騙車...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan