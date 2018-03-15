時力市議員參選人跨縣市成立托育政策連線

「『幸福路上．時力相伴』時代力量托育政策連線成立」記者會下午在時代力量中央黨部召開，參加連線的多位黨籍市議員參選人出席，包括：台北市第四選區林亮君，新北市第三選區陳志明、第四選區彭盛韶，桃園市第一選區簡智翔、第七選區劉祐龍，新竹市第一選區蔡惠婷，台中市第七選區吳佩芸、第八選區許皓甯，台南市第七選區林易瑩，高雄市第四選區林子盟、第七選區林于凱。

（中央社記者范正祥台北15日電）來自台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、台南市、高雄市的多位時代力量市議員參選人，今天成立「時代力量托育政策連線」，宣示未來將致力為托育政策品質把關。

來自新北市的彭盛韶本身是新手爸爸，他指出，新北市家長要的都很簡單，只是需要一個普及、平價、用得到的幼托機制，新望新北市能夠趕快實現這樣的政策。

簡智翔指出，近年來台灣的生育率下降，但桃園市是少數持續上升的城市，並且也是六都中生育率最高的城市，因此民眾對於托嬰和幼兒園的需求格外強烈。

來自新竹市的蔡惠婷說，新竹市的生育率長年名列前茅，這個城市比較特別，因為新竹市是大量年輕爸媽從外縣市一路在此就業成家的家庭，大部分這樣的年輕家庭是缺乏長輩的後援照顧，變成很多年輕爸媽在托育費用上是一筆沉重負擔。

來自台中市的吳佩芸、許皓甯呼籲，政府不應只是提供補助，而應建構更平價、更普及以及品質好的托育環境。致力公托覆蓋率上升，是政府應盡的責任。

林易瑩指出，台南市生育率低，每個孩子都是寶。在大家都非常照顧小朋友的情況下，政府也要注意這些照顧小孩教保員的勞動環境，不能成為「血汗教保員」。

來自高雄的林于凱認為，勞工薪資低是問題的源頭，他認為，在短期無法解決勞工低薪問題情況下，政府在托育政策面向上應該多給予低薪勞工朋友一些關照。

主持記者會的時代力量秘書長陳惠敏表示，中央的立法應在地方得到最好的實現，在政策上也應互相奧援。2018縣市議員選舉不是每一個個人的選舉，而是一個團隊的選舉，參選人在各地參選也有共同關心的議題，「時代力量托育政策連線」是時代力量在相關政策上成立的第一個連線，未來會繼續推出其他政策連線。（編輯：林沂鋒）1070315