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深澳發電廠成功闖關 　新北砲轟政治性決定

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/15 17:11
▲深澳發電廠更新擴建計畫獲得環保署環評大會審查通過，新北市環保局長劉和然直言被耍了，砲轟專業環評會議最後卻變成政治性的決定。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.03.15）
▲深澳發電廠更新擴建計畫獲得環保署環評大會審查通過，新北市環保局長劉和然直言被耍了，砲轟專業環評會議最後卻變成政治性的決定。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.03.15）

「深澳發電廠更新擴建計畫」以1票之差，獲得環保署環評大會審查通過。新北市環保局長劉和然痛批台電罔顧大台北地區民眾健康，換來一座終將成為蚊子館的深澳「燃煤」火力電廠，並強調市府不會放棄，將透過相關法律途徑讓這項環評案宣告無效。

環保署昨（14）日召開深澳燃煤電廠環評大會，環評委員投票時陷入8比8膠著局面，最後由會議主席、環保署副署長詹順貴以1票之差做成「修正通過」結論，與會的劉和然直言非常憤怒，隨即離席表達抗議。

劉和然15日上午受訪指出，環評大會現場從環評委員到主持會議的詹順貴都多次質疑環評內容，讓他抱著一線希望，沒料到經歷4個多小時的專業環評會議，最後卻變成政治性的決定，今天一覺醒來有「被耍了」的感覺。

新北市環保局表示，經過模擬發現深澳電廠污染的主要影響範圍，除了原來認知的新北市、台北市及基隆市外，桃園市、新竹縣及宜蘭縣竟然也在高影響範圍中，新北市從來都不反對興建電廠，但在全國都努力減空污、減碳的浪潮中，台電卻反其道而行，將燃煤發電作為深澳火力電廠的唯一選項，令人匪夷所思。

劉和然直言，新北市今年1月就對外宣布「停止發放生煤許可」，但台電卻執意要興建燃煤電廠，未來就算興建完成也將無煤可用、無電可發，用全民血汗錢還來一座終將成為蚊子館的燃煤火力發電廠，如何向民眾交代？

劉和然指出，即便環評不可能重來翻案，但新北市不會放棄，一定會透過法律途徑捍衛到底，希望從法律面來解決，過去也有很多個案是環評通過後，再經過法律宣判環評結果無效。後續將以各種管道讓全民了解燃煤對健康的危害，希望透過民眾的力量和聲音，讓台電及中央能對此案重新思考。

關鍵字深澳發電廠劉和然蚊子館詹順貴台電
柴犬胖妞迷路　警所主動報案找主人被指看不懂公文　林姿妙拿政績回嗆

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