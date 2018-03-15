深澳發電廠成功闖關 　新北砲轟政治性決定

「深澳發電廠更新擴建計畫」以1票之差，獲得環保署環評大會審查通過。新北市環保局長劉和然痛批台電罔顧大台北地區民眾健康，換來一座終將成為蚊子館的深澳「燃煤」火力電廠，並強調市府不會放棄，將透過相關法律途徑讓這項環評案宣告無效。

環保署昨（14）日召開深澳燃煤電廠環評大會，環評委員投票時陷入8比8膠著局面，最後由會議主席、環保署副署長詹順貴以1票之差做成「修正通過」結論，與會的劉和然直言非常憤怒，隨即離席表達抗議。

劉和然15日上午受訪指出，環評大會現場從環評委員到主持會議的詹順貴都多次質疑環評內容，讓他抱著一線希望，沒料到經歷4個多小時的專業環評會議，最後卻變成政治性的決定，今天一覺醒來有「被耍了」的感覺。