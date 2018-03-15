高盛：新興市場股票 為目前全球最好的投資機會

高盛資產管理公司指出，在 2 月份全球股是歷經動盪後，公司估值變得更便宜，而新興市場為目前全球最佳的投資目標，因收益呈現成長，且波動相對較低，他們看好印度醫療類股、墨西哥消費類股以及阿根廷的債市。

高盛資產管理國際公司執行長 Sheila Patel 指出，與之前市場進入修正，大量資金流出新興市場的情況不同，在這次修正後，投資人更樂於投資具有更高風險的目標，在過去一個月，新興市場的股票回報為 3.1%，高於美股的回報 2.5%。

深藍：MSCI 新興市場指數 橘：MSCI 所有國家世界指數 淺藍：MSCI 世界指數 圖片來源：MSCI

高盛集團的資產管理部門，掌控超過 1 兆美元的資金，Patel 表示，該公司對印度醫療保健公司、墨西哥消費類票和阿根廷債市看法樂觀，她預計印度政府在總理莫迪的代領下，將擴大公共衛生的支出。此外她表示，僅管墨西哥和阿根廷的政治風險不容忽視，但投資者對這兩個國家的悲觀情緒過度。

以下為 Patel 對新興市場的其他看法：