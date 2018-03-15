LG筆電來台搶5%市占 有望引進電競機

（中央社記者吳家豪台北15日電）台灣LG電子今天宣布在台推出首款筆電LG gram Z980系列，目標今年搶下5%市占、銷售1.5萬台到2萬台；若市場反應不錯，最快下半年將引進電競機種，並逐步深化售後服務及維修。

LG gram Z980搭載第8代Intel Core處理器，共有4個機種在台上市。14吋機種重量僅995公克，可連續使用達21.5小時；15.6吋機種重量1095公克，電池續航力高達19.5小時。

出席筆電上市記者會的台灣LG電子董事長金載承表示，LG gram自2014年推出以來備受各界好評，2017年獲得金氏世界紀錄最輕筆電，在南韓累計銷量超過100萬台；今年看好台灣輕薄型筆電的市場潛力，來台推出LG gram。