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中央社

LG筆電來台搶5%市占 有望引進電競機

中央社2018/03/15 16:16
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北15日電）台灣LG電子今天宣布在台推出首款筆電LG gram Z980系列，目標今年搶下5%市占、銷售1.5萬台到2萬台；若市場反應不錯，最快下半年將引進電競機種，並逐步深化售後服務及維修。

LG gram Z980搭載第8代Intel Core處理器，共有4個機種在台上市。14吋機種重量僅995公克，可連續使用達21.5小時；15.6吋機種重量1095公克，電池續航力高達19.5小時。

出席筆電上市記者會的台灣LG電子董事長金載承表示，LG gram自2014年推出以來備受各界好評，2017年獲得金氏世界紀錄最輕筆電，在南韓累計銷量超過100萬台；今年看好台灣輕薄型筆電的市場潛力，來台推出LG gram。

台灣LG電子資訊及商用產品產品企劃副理朴奭桓說，去年台灣輕薄型筆電銷量約35萬台，今年市調機構預估將成長到40萬台，LG今年在台灣輕薄型筆電市占目標為5%，換算銷量約1.5萬台到2萬台。

朴奭桓強調，LG以往在台灣市場以家電產品為主，這次首推筆電產品，將採取積極做法，已委託台灣代理商展碁提供筆電售後服務；而gram筆電在南韓只有1年保固，在台灣加碼提供2年保固，全台共5家展碁維修中心可維修，未來不排除逐步改用LG自有維修體系，藉此深化服務品質。

朴奭桓說，去年LG推出電競螢幕，也在南韓推出電競電腦，但因為先前在台灣不曾推出筆電產品，未來觀察消費者及市場反應後，可以考慮在今年下半年或明年引進其他電腦產品，包含電競機種，有望搭載觸控螢幕、Thunderbolt高速傳輸介面或指紋辨識等功能。(編輯：陳永昌) 1070315

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