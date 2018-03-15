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侯友宜回娘家　國民黨桃市議員：凍蒜啦！

記者李春台／桃園報導2018/03/15 17:20
▲侯友宜和當年縣府的老同事以及議會的議員們話當年，直說當年就是因為你們的支持和督促，才讓他今天有拼搏的機會和能量。（圖／記者李春台攝 , 2018.03.15）
▲侯友宜和當年縣府的老同事以及議會的議員們話當年，直說當年就是因為你們的支持和督促，才讓他今天有拼搏的機會和能量。（圖／記者李春台攝 , 2018.03.15）

國民黨新北市市長參選人侯友宜今(15)日拜訪桃園市議會，受到國民黨桃園市黨團的熱烈歡迎。侯友宜和當年縣府的老同事以及議會的議員們話當年，直說當年就是因為你們的支持和督促，才讓他今天有拼搏的機會和能量。


▲侯友宜回到娘家桃園受到當年的議員以及局處長熱烈歡迎。（圖／記者李春台攝 , 2018.03.15）

侯友宜下午兩點抵達桃園市議會，國民黨桃園市黨團議員在門口列隊熱烈歡迎這位曾經在桃園擔任警察局長，如今要角逐新北市的同志回娘家。侯友宜在致詞的時候強調，當年來到桃園縣擔任警察局局長的職位，很感謝議會的同仁和各局處首長的督促以及支持。

侯友宜說，擔任警職，主要的工作是打擊犯罪。但是如何為基層的民眾服務，則是在座的各位教我的。侯友宜強調，當年在桃園縣警局和議員們共同打造當時全國第一的「科技防衛城」，推動天羅地網以及村里監視系統。這套系統之後對打擊犯罪所發揮的效果大家有目共睹，也因此，當他宣布參選之後，他第一個想到的就是要回到娘家桃園來，向大家請益並且期盼全力給予支持。

除了感性的尋求支持，侯友宜也展現幽默打趣的說，今天擔任主持人的劉茂群議員是他當年很害怕的一位議員，還有舒翠玲，人長得漂亮但是火力十足。


▲侯友宜：當我宣布參選之後，第一個想到的就是要回到娘家桃園來，向大家請益並且期盼全力給予支持。（圖／記者李春台攝 , 2018.03.15）

除了感謝黨團議員的支持鼓勵之外，侯友宜也為桃園市長參選人魯明哲加油打氣。雙方除了互贈好采頭為對方打氣之外，也在台上攜手高呼當選口號。期望未來新北和桃園的選戰勝選之後，能夠更深化雙方的合作和互動。

關鍵字侯友宜桃園市議會國民黨桃園市黨部魯明哲
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