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中央社

嚴審陸資採購 工程會：非反制對台31項措施

中央社2018/03/15 16:29
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉台北15日電）中國大陸日前祭出對台31項措施，媒體報導工程會嚴審陸資參與政府採購案，工程會澄清，內容對影響國家安全的採購，可載明不允許在台陸資廠商參與，並非反制對台31項措施。

行政院預計明天宣布反制政策，聯合晚報報導並指出行政院公共工程委員會3月5日已發函全國機關及縣市政府，要求嚴審陸資參與政府採購案，若在政治、社會、文化上具敏感性或影響國家安全，得於招標時載明禁止在台陸資參與。

針對行政院公共工程委員會發文嚴審採購案，以反制大陸對台31項措施，工程會今天特地發文澄清，並沒有就大陸對台31項措施發布反制措施，報導內容與事實不符，工程會3月5日發布的解釋令與31項對台措施無關。

工程會表示，107年3月5日所發布的解釋令，是針對國防部國防採購室106年12月20日來函詢問涉及國家安全者，機關可否在招標文件，逕載明不允許在台陸資廠商參與採購。

工程會引用「大陸地區人民來台投資許可辦法」第8條第2項第2款規定，希望各機關辦理政府採購案時，為免發生國安疑慮，要求機關應於招標文件載明不允許在台陸資廠商參與，依規定得撤銷或廢止其投資。

對於解釋令，工程會指出，經通盤檢討後才發布解釋令，內容為各機關辦理影響國家安全的採購，得於招標文件載明不允許在台陸資廠商參與，並非反制大陸對台31項措施。（編輯：黃國倫）1070315

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