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台灣國際遊艇展開幕　170家廠商參展

記者黃守作／高雄報導2018/03/15 17:25
▲2018台灣國際遊艇展於15日下午在高雄展覽館舉行開幕儀式，由行政院秘書長卓榮泰(中)及高雄市長陳菊(左3)等人揭開序幕。(圖／記者黃守作攝，2018.03.15))
▲2018台灣國際遊艇展於15日下午在高雄展覽館舉行開幕儀式，由行政院秘書長卓榮泰(中)及高雄市長陳菊(左3)等人揭開序幕。(圖／記者黃守作攝，2018.03.15))

2018台灣國際遊艇展於今(15)日下午2時，在高雄展覽館，舉行開幕儀式，在行政院秘書長卓榮泰及高雄市長陳菊等人揭開序幕，歡迎有興趣的民眾於16日至18日踴躍前往參觀。

這項由經濟部國貿局與高雄市政府海洋局共同主辦，中華民國對外貿易協會執行的2018台灣國際遊艇展開幕儀式，在行政院秘書長卓榮泰、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、國際貿易局局長楊珍妮、行政院發言人徐國勇、高雄市長陳菊、高雄市議會議長康裕成、台灣遊艇工業同業公會理事長龔俊豪等人，共同宣布2018台灣國際遊艇展正式啟航。

卓榮泰表示，台灣國際遊艇展為國內遊艇及相關零配件及海洋產業唯一的專業展覽，而台灣向來素有「遊艇王國」的美稱，此次展覽內容涵蓋遊艇及相關產業優質船舶、精品及各項專業服務，因此，台灣國際遊艇展將成為國際買主在亞洲地區進行採購的最佳交易平台。

陳菊指出，高雄港都在遊艇業界與市府的努力下，已擁有成熟、完整的遊艇產業結構，不但具備優異的遊艇製造、保養維修、後勤支援的能力，同時台灣因得天獨厚，地處亞洲航運樞紐，實為亞洲首屈一指的遊艇製造中心，而身為「海洋首都」、「遊艇重鎮」的高雄，已經連續舉辦3屆台灣國際遊艇展，期盼未來在市府，以及遊艇業界的合作下，高雄能蛻變為亞洲最大的遊艇製造、銷售及展覽中心。

主辦的高雄市政府海洋局局長林英斌則指出，此次遊艇展有170家廠商參展，使用1000個攤位，室內及水上展示實船65艘頂級遊艇、動力船及帆船，室內展出最大遊艇為76呎，水上更展出96呎的大型豪華遊艇。

林英斌進一步指出，為了讓民眾有機會與遊艇接觸，更首創一系列的遊艇體驗活動，不但可以讓民眾購票試乘頂級遊艇，台灣港務公司還加碼支援豪華貴賓船，讓購票民眾有免費搭乘的機會，同時還可參加智崴公司體感科技i-Ride「飛越高雄」的飛行劇院免費體驗的抽獎活動，讓民眾以最低的票價，享受最多的優惠。

關鍵字高雄海洋局陳菊
輔導退役官兵 開創事業第二春

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