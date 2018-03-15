低碳校園認證　台南持續打造低碳城市

台南市自102年起訂定「低碳示範校園標章認證實施計畫」，協助學校發展為社區低碳教育示範推廣中心，每年進行低碳校園認證，今（15）日舉行認證頒獎典禮，由副市長吳宗榮頒獎表揚通過認證之72校，其中學甲國小、青草國小及竹門國小等3校獲得五項認證標章及低碳示範校園。

吳宗榮表示，台南市教育局推廣低碳校園，著眼於能源、水資源、資源循環、綠建築及永續校園五大面向，並積極參與國際認證，於106年台美生態學校認證頒獎典禮榮獲2面銀牌及3面銅牌，截至目前台南累計有虎山實小獲得最高榮耀的綠旗獎牌，還有14面銀牌及6面銅牌，全國表現第一。