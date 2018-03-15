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低碳校園認證　台南持續打造低碳城市

記者黃文博／台南報導2018/03/15 17:20
▲台南市有72校通過低碳校園認證，副市長吳宗榮親自頒獎表揚。（圖／台南市新聞處提供，2018.03.15
▲台南市有72校通過低碳校園認證，副市長吳宗榮親自頒獎表揚。（圖／台南市新聞處提供，2018.03.15

台南市自102年起訂定「低碳示範校園標章認證實施計畫」，協助學校發展為社區低碳教育示範推廣中心，每年進行低碳校園認證，今（15）日舉行認證頒獎典禮，由副市長吳宗榮頒獎表揚通過認證之72校，其中學甲國小、青草國小及竹門國小等3校獲得五項認證標章及低碳示範校園。

吳宗榮表示，台南市教育局推廣低碳校園，著眼於能源、水資源、資源循環、綠建築及永續校園五大面向，並積極參與國際認證，於106年台美生態學校認證頒獎典禮榮獲2面銀牌及3面銅牌，截至目前台南累計有虎山實小獲得最高榮耀的綠旗獎牌，還有14面銀牌及6面銅牌，全國表現第一。

吳宗榮指出，今年有72校通過認證，其中完成五項標章認證且獲低碳示範校園的為竹門、學甲及青草國小。

竹門國小積極推動太陽能發電監視系統，並利用屋頂閒置空間進行產能、節能規劃，101年已通過4項認證，直至106年屆滿4年期限重新申請再次獲得5項認證標章；學甲國小則將環保落實於建築並獲得工程界最高榮譽─「建築園冶獎」及「國家建築卓越獎─景觀文化類」；青草國小曾獲得105年全市節能評比學校組第三名、106年全市節電成效評比第二名，低碳成效獲肯定。

教育局指出，低碳示範校園區分為節電、水資源、資源循環、永續綠校園及低碳生活教育共五個標章，並依據各子項研擬認證指標、廣邀環境教育學者及長期關注環境議題專家作為評審委員，以彰顯認證制度公信力並鼓勵積極推動低碳環境建構與課程教學之學校。

自102年推動至106年，台南已有21校通過5項標章認證且獲得低碳示範校園標章。

關鍵字低碳校園認證吳宗榮學甲國小青草國小
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