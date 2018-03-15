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再傳校園霸凌！被譏笑「醜肥」　男童家中上吊輕生

國際中心／綜合報導2018/03/15 16:50
▲利奇的媽媽在臉書上悼念他的寶貝兒子。（圖／翻攝自Cheryl Hudson臉書）
▲利奇的媽媽在臉書上悼念他的寶貝兒子。（圖／翻攝自Cheryl Hudson臉書）

校園霸凌事件再度傳出悲劇！美國一名 12 歲的小男童 Andy Leach （利奇），疑似因為常常遭到同學嘲笑又醜又肥，無法負荷精神上的打擊，上周留下遺言後，竟在家中上吊自殺，利奇的母親則在臉書 PO 出兒子的遺容，警惕他人言語霸凌有可能毀掉他人的一生，也期盼大家能夠重視。

根據外媒報導指出，利奇的母親表示，利奇原先是一個相當開朗的小孩，但本（ 3 ）月 6 日，利奇的哥哥發現利奇在家中上吊身亡，遺書中寫著「有一群小孩常常嫌他醜及肥胖、沒用」，利奇的母親因此控訴校園霸凌奪走了自己寶貝兒子的生命。

▲利奇受不了同學的言語霸凌，選擇在家中上吊輕生。（圖／翻攝自Cheryl Hudson臉書）

雖然利奇的母親已經和老師溝通，但還是束手無策，學校方面則尚未作出回應，警方同樣調查中。

利奇母親在臉書上 PO 出兒子的遺容，希望警惕他人霸凌的嚴重性，也呼籲各界不要忽視。利奇的家人則在《 Gofundme 》的募資平台募款，盼大家能夠伸出援手，幫忙處理利奇的後事，目前已經幕得 1.5 萬美元。


▲利奇的母親希望透過臉書，讓大家重視校園霸凌。（圖／翻攝自Cheryl Hudson臉書）

 

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