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美國學者：中國已做好準備 美方應審慎考量貿易戰的代

鉅亨網2018/03/15 16:33
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美國總統川普強硬表態，要向中國進口商品廣泛課稅，一位美中關係專家周四表示，中國已有與美方貿易戰的準備，但美國應該考慮，一旦貿易戰啟動，美國也將付出重大成本。

據《CNBC》報導，波士頓大學政治學教授 Robert Ross 表示，中國已明確表明，如果美國要打貿易戰，他們已有準備，中國自己就有非常大的市場以及強勁的經濟。

他說，北京將不會軟弱，採用類似方式回應華盛頓。但決策者應該考慮，如果貿易戰出現，對美國人以及在中國經營的美國公司不利。

Ross 說：「我們應該記住兩件事：第一，中國向美國出口廉價的產品，幫助美國人提高了生活水準，我們從中受益，而且我們已經不再生產這些產品。」

「其次，有很多美國公司在中國境內賺取大筆利潤，就像是蘋果、別克汽車 (Buick)，以及其他的美國公司。」

Ross 認為，決策者應該要謹慎看待兩國貿易。

根據周二的報導，川普政府正考慮一個貿易的配套處罰，其中包括價值 600 億美元的中國商品的關稅，這些商品可能針對中國的科技與電信業。

Ross 表示，美國去年與中國創紀錄的貿易逆差，達 2760 億美元，主要是經濟因素而非政策問題。中國人的儲蓄率非常高，美國人的儲蓄率非常低，美國人比中國人消費多，帶來了貿易赤字，貿易大戰恐怕不能解決這個問題。

Ross 強調，如果把中國視為貿易對手，未來在要求中國合作時會變得非常困難，例如在朝鮮問題上的合作。

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