美國學者：中國已做好準備 美方應審慎考量貿易戰的代

美國總統川普強硬表態，要向中國進口商品廣泛課稅，一位美中關係專家周四表示，中國已有與美方貿易戰的準備，但美國應該考慮，一旦貿易戰啟動，美國也將付出重大成本。

據《CNBC》報導，波士頓大學政治學教授 Robert Ross 表示，中國已明確表明，如果美國要打貿易戰，他們已有準備，中國自己就有非常大的市場以及強勁的經濟。

他說，北京將不會軟弱，採用類似方式回應華盛頓。但決策者應該考慮，如果貿易戰出現，對美國人以及在中國經營的美國公司不利。

Ross 說：「我們應該記住兩件事：第一，中國向美國出口廉價的產品，幫助美國人提高了生活水準，我們從中受益，而且我們已經不再生產這些產品。」