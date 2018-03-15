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生活

老公減壓不分場合「顧女嬰邊自慰」　妻崩潰求助

生活中心／綜合報導2018/03/15 16:59
▲女網友抱怨丈夫太愛自慰，甚至連顧女兒時都在自慰，造成她的精神壓力。（圖／翻攝自pixabay）
▲女網友抱怨丈夫太愛自慰，甚至連顧女兒時都在自慰，造成她的精神壓力。（圖／翻攝自pixabay）

一名已婚女網友近日在 PTT 發文，抱怨常撞見丈夫在客廳自慰，次數跟場合都讓她很困擾，甚至連顧 9 個月大的女兒時也在自慰，導致她精神壓力過大，溝通無效下，只好 po 網詢問網友意見。

該名女網友在 PTT 發文表示，自己並不反對自慰，認為男女一樣都有生理需求，但丈夫頻繁自慰的行為讓她感到很困擾。原 po 指出，兩人結婚一年多，有個 9 個月大的女兒，自己有工作，不用跟丈夫拿錢，家裡大小事務也是由她處理，丈夫則因創業中所以壓力很大，但經濟無虞。

原 po 表示，兩人最大的問題點在於丈夫實在太常自慰，自己時常撞見丈夫自慰的場面，甚至連顧女兒時也在自慰。她曾向丈夫抱怨不要這麼「光明正大」，但丈夫卻回她「在家為什麼不能這樣？壓力很大，自慰可以減壓，也沒去酒店」。

不過原 po 擔心，女兒現在還小所以不懂，但她實在不敢想像如果女兒長大後，丈夫還是這麼自我該怎麼辦，而為了不要撞見丈夫自慰的場面，她每次經過客廳時都會大喊「我要來客廳了」，但自己下班回家後得做晚餐、哄小孩，連到客廳都得通報，讓她覺得好累，又不知道該怎麼跟丈夫溝通，只好 po 網詢問大家意見。

文章引發網友熱烈討論，不少人都擔心丈夫的行為會影響到孩子，「這是成癮了嗎」、「寶寶在旁邊，太誇張，這生病了吧」、「不能理解這麼私密的事情怎麼會在家到處做」、「小孩雖然小，但不是完全不懂好嗎？這樣會影響小孩人格發展，有病去看醫生好嗎？」、「認真回答，這是兒童性虐待的一種，請他正視並停止」、「這有點太超過了，壓力這麼大的話，去看個醫生吧」。

關鍵字自慰生理需求顧小孩壓力大
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