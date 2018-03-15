新北培訓肌耐力推廣員　陪長輩動健康延緩老化

今年80歲的陳國禎是新北市土城區頂欣社區照顧關懷據點動健康種子老師，為了多帶動社區長輩常運動以保健康，再度報名參加社會局「肌耐力推廣員培訓」和「社區動健康運動帶領員培訓」課程。他說：「我80歲都還在帶運動了，台下6、70歲怎敢不運動？」希望學得更多專業課程，回到社區後教導更多的高齡長輩動健康。

新北市積極推動「動健康」觀念，由社會局規劃「肌耐力推廣員培訓」和「社區動健康運動帶領員培訓」課程，種子教師帶領著鄰里長輩規律運動，不但可延緩老化，透過肌力與肌耐力的運動處方，還能有效預防長輩衰弱造成跌倒或疾病發生。

新北市社會局副局長林昭文表示，新北市65歲以上老年人人口已高達50萬多人，佔全市人口超過12.60%，並有逐年成長的趨勢。為了照顧長輩的健康，延緩老化，市府105年推動社區動健康，希望透過運動處方箋，提升銀髮長輩的肌耐力和自癒力等，這次透過菲特邦健康管理顧問公司開辦的肌耐力推廣員課程，200個名額秒殺，顯示大家對運動的重視。

林昭文表示，社會局自105年開始培訓社區動健康種子教師，目前已有220位，其中110位為肌耐力運動帶領員，由於反應熱烈，今年持續開班，未來200位新培訓推廣員，也將一併深入全市246個社區照顧關懷據點、398個銀髮俱樂部及111個松年大學推廣，不僅可為長輩身體健康把關，自己在訓練和帶領過程中也會更健康快樂。