NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈凱基投信換高層　新管理團隊亮相遭追求者狂喊寶貝　卓文萱連忙拒絕天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
生活

首本台北《米其林指南》開箱　住宿、美食一次網羅

記者陳致宇／台北報導2018/03/15 16:58
▲「食」尚界聖經《米其林指南》 14 日終於正式發表台北版。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.14）
▲「食」尚界聖經《米其林指南》 14 日終於正式發表台北版。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.14）

「食」尚界聖經《米其林指南》 14 日終於正式發表台北版， 240 頁內容網羅逾百家餐廳美食及 25 家飯店，定價新台幣 650 元，與 2017 年底發表的曼谷版《米其林指南》價格 650 泰銖差不多。經典的紅色書封上有燙金「台北 TAIPEI 」，內容則以行政區畫分，分別介紹餐廳、飯店、夜市資訊，就來看看裡面到底有什麼內容。


▲經典的紅色書封上有燙金「台北 TAIPEI 」。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.14）


▲內容以行政區畫分，分別介紹餐廳、飯店、夜市資訊。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.14）

第一本台北《米其林指南》一共收錄 110 家餐廳及 25 家飯店，其中有 1 家三星餐廳、 2 家二星餐廳、 17 家一星餐廳、 36 家必比登美食推介餐廳，其他則為米其林餐盤名單。


▲《米其林指南》以不同標誌代表餐廳的評選等級。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.14）

大家常聽見的星級美食，三星為卓越烹調值得專程造訪，二星為烹調出色不容錯過，一星為優質烹調不妨一試；必比登美食推薦則以米其林寶寶作為標誌，表示該餐廳提供經濟實惠且素質高的美食，三道菜費用在 1,000 元以下；米其林餐盤則是評審員萬裡選一的餐廳。


▲指南中分別以中英文寫上餐廳的評語及營業資訊。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.14）


▲除了餐廳美食之外，台北《米其林指南》也收錄 25 家飯店名單。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.14）

米其林指南中，以台北市行政區畫分，分別以中英文寫上餐廳、飯店、夜市的評語及營業資訊，除了紙本之外，米其林官網上也會有完整資訊供旅客搜尋。書本最後則可以用餐廳、飯店名稱，或是餐廳供應的菜式種類提供索引。


▲台北相當有特色的夜市美食有單獨分類介紹。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.14）


▲書本最後可以用餐廳、飯店名稱，或是餐廳供應的菜式種類提供索引。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.14）

在今年《米其林指南》中，最高三星由君品酒店的頤宮中餐廳獲得，二星分別是祥雲龍吟及喜來登大飯店的請客樓，一星餐廳共有 17 家，分別為大腕、教父牛排、金蓬萊遵古台菜、謙安和、吉兆割烹壽司、侯布雄、 La Cocotte by Fabien Vergé 、 Longtail 、明福台菜海產、 MUME 、 RAW 、鮨野村、鮨隆、 Taïrroir 、大三元、天香樓、雅閣。

關鍵字台北米其林指南餐廳開箱價錢
佛心！這便當配菜豪華竟只要60元夫顧9月大女兒邊自慰　她崩潰求助

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan