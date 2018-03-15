首本台北《米其林指南》開箱　住宿、美食一次網羅

▲經典的紅色書封上有燙金「台北 TAIPEI 」。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.14）

「食」尚界聖經《米其林指南》 14 日終於正式發表台北版， 240 頁內容網羅逾百家餐廳美食及 25 家飯店，定價新台幣 650 元，與 2017 年底發表的曼谷版《米其林指南》價格 650 泰銖差不多。經典的紅色書封上有燙金「台北 TAIPEI 」，內容則以行政區畫分，分別介紹餐廳、飯店、夜市資訊，就來看看裡面到底有什麼內容。



▲內容以行政區畫分，分別介紹餐廳、飯店、夜市資訊。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.14）

第一本台北《米其林指南》一共收錄 110 家餐廳及 25 家飯店，其中有 1 家三星餐廳、 2 家二星餐廳、 17 家一星餐廳、 36 家必比登美食推介餐廳，其他則為米其林餐盤名單。



▲《米其林指南》以不同標誌代表餐廳的評選等級。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.14）

大家常聽見的星級美食，三星為卓越烹調值得專程造訪，二星為烹調出色不容錯過，一星為優質烹調不妨一試；必比登美食推薦則以米其林寶寶作為標誌，表示該餐廳提供經濟實惠且素質高的美食，三道菜費用在 1,000 元以下；米其林餐盤則是評審員萬裡選一的餐廳。



▲指南中分別以中英文寫上餐廳的評語及營業資訊。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.14）



▲除了餐廳美食之外，台北《米其林指南》也收錄 25 家飯店名單。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.14）

米其林指南中，以台北市行政區畫分，分別以中英文寫上餐廳、飯店、夜市的評語及營業資訊，除了紙本之外，米其林官網上也會有完整資訊供旅客搜尋。書本最後則可以用餐廳、飯店名稱，或是餐廳供應的菜式種類提供索引。



▲台北相當有特色的夜市美食有單獨分類介紹。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.14）



▲書本最後可以用餐廳、飯店名稱，或是餐廳供應的菜式種類提供索引。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.14）

在今年《米其林指南》中，最高三星由君品酒店的頤宮中餐廳獲得，二星分別是祥雲龍吟及喜來登大飯店的請客樓，一星餐廳共有 17 家，分別為大腕、教父牛排、金蓬萊遵古台菜、謙安和、吉兆割烹壽司、侯布雄、 La Cocotte by Fabien Vergé 、 Longtail 、明福台菜海產、 MUME 、 RAW 、鮨野村、鮨隆、 Taïrroir 、大三元、天香樓、雅閣。