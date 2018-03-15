川普剷除異己推美國優先 步蒂勒森後塵的可能是這2人

香港《文匯報》綜合外媒報導，蒂勒森前日在國務院記者會發表約 7 分鐘的臨別聲明，稱在任內對北韓執行最大程度施壓，透過軍事行動迫使塔利班與阿富汗政府和談，成果超乎外界估計。展望將來，蒂勒森指出需確定中美關係發展方向；又警告華盛頓對俄羅斯事務方面須有更多作為，應對俄國「令人不安的行動」。

美國總統川普周二 (13 日) 在 twitter 突然宣佈撤換國務卿蒂勒森 (Rex Tillerson)，獲川普提名接任的中央情報局 (CIA) 局長龐皮歐 (Mike Pompeo)，被視為川普親密盟友，兩人均主張對北韓及伊朗採取鷹派立場。分析認為，川普此舉反映他已決意剷除異見聲音，讓白宮和國務院一致推進「美國優先」政策。美國有線新聞網絡 (CNN) 報導，川普改組執政團隊的行動將陸續有來。

蒂勒森與川普在多項外交議題上意見相左，早已不是秘密，他在聲明中僅稱接獲「美國總統來自空軍一號的來電」，未有提及川普名字，也沒向他致謝。

蒂勒森確定將在 3 月 31 日離職，職務由副國務卿沙利文暫代。川普宣稱解僱蒂勒森前已與對方溝通過，蒂勒森副手、主管公共和公共外交事務的國務次卿戈爾茨坦否認該說法，稱蒂勒森事前不知情。不久後，戈爾茨坦也遭革職。

《紐約時報》認為，川普決意清洗異見者，讓身邊留下一眾同聲同氣擁護「美國優先」立場的幕僚，與主流經濟和外交政策漸行漸遠，並反映川普愈趨相信個人直覺，希望幕僚與他之間有「化學作用」。

時值美朝籌備舉行峰會，韓國《中央日報》認為，蒂勒森是華府典型「對話派」，但遭排除在決定美朝峰會的過程之外，現在華府已沒有通曉北韓問題的對話派人物。

路透社引述北京大學國際關係學教授賈慶國指出，龐皮歐任職中情局時，雖然視中國為威脅，但相信他上任國務卿處理外交實務後，態度會軟化。中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤也認為，龐皮歐首務之一是盡快與中國保持聯繫，確保美朝峰會順利舉行。此外，在伊朗問題上，龐皮歐與川普觀點相近，要求對伊朗彈道導彈項目進行制裁，遏制伊朗發展核武。

日本外相河野太郎昨表示，對蒂勒森離職感到遺憾，形容他是誠懇和值得信任的人。韓國官員表示，龐皮歐是對北韓強硬派，同時也是經驗豐富的從政者，懂得妥協之道。

CNN 引述消息指，川普將在未來 2 個月內繼續推進高層人事變動，國安顧問麥克馬斯特 (H.R. McMaster) 將是下一個被清洗的高官，川普亦正物色合適人選，取代白宮幕僚長凱利 (John Kelly)。