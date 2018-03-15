修平科大堆農創平台 為農特產品加值

修平科技大學校長鄭作樑受訪表示，台灣農業有缺工、產銷不平衡與從業人口老化等問題，且較缺乏垂直與橫向整合的輔助農業平台系統，希望透過平台的設立，協助加值在地農業，並解決缺工與產銷問題。

修平科技大學獲教育部高等教育深耕計畫補助，在大學社會責任實踐深耕型計畫中，推動打造在地服務農業創生系統平台（LBS），預計整合中部六所大學人才，透過平台實踐在地農創計畫。

計畫協同主持人李文明說，校方自民國101年至今，已執行教育部智慧生活整合性人才培育計畫，將校內課程與在地農業結合，讓學生的學習場域轉換到農田與地方社區，利用現代智慧科技幫助農民增加生產，且透過學生創意行銷產品。

李文明說明，推動的在地服務農業創生系統平台，目前先由台中市外埔區的農民合作為出發點，未來將拓展到全台中市農業區，透過學生架設的「一米屋」網站與手機軟體（APP），合作農民可販賣農特產品，未來將結合取貨點讓消費者直接取貨，也節省大量運送成本與碳足跡。

李文明指出，農業缺工則是將與中部六所大學合作，將農事體驗與課程結合，讓學生協助農民採收，或是利用平台招募打工族，今年已與農民敲定採收玉米、南瓜等作物，解決短期缺工，長期缺工則是希望透過農事教育，啟發學生投入農業生產工作，增加青農人口。

產銷部分，平台將與農民及社區合作，推出農產品文創包裝、農村遊程與活動企劃，李文明表示，以前農民只懂得將產品種好，只能透過果菜市場銷售，希望透過平台將產業加值，平台目標一年創造新台幣4000萬元產值。（編輯：黃于）1070315