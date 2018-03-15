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沒有楊金龍防線　新台幣升收29.2　創1個半月新高

記者顏真真／台北報導2018/03/15 17:09
▲中央銀行總裁楊金龍在立法院強調「絕無楊金龍防線」，新台幣兌美元3月15日終場收29.2元、升值5.7分，並創2月1日以來收盤新高價。（圖／記者顏真真攝 , 2018.3.15）
▲中央銀行總裁楊金龍在立法院強調「絕無楊金龍防線」，新台幣兌美元3月15日終場收29.2元、升值5.7分，並創2月1日以來收盤新高價。（圖／記者顏真真攝 , 2018.3.15）

中央銀行總裁楊金龍15日首度赴立法院財委會業務報告及備詢，對於匯率政策同意立委說法「順勢而為、力求穩定」，並強調沒有「楊金龍防線」，而新台幣兌美元15日止貶回升，終場收在29.2元、升值5.7分，也創2月1日以來收盤新高價，台北外匯經紀公司成交量5.59億美元。

楊金龍接受質詢時指出，美國總統川普上台後，由於政策難以預測，造成市場非常恐慌，匯率波動加劇，當匯率波動大時，如果很強勁要去扭轉其趨勢，會吃力不討好，因此，央行採取彈性的管理浮動匯率，他也認同過去彭淮南的柳枝理論，在匯率有時波動非常大，必須要順著市場做彈性的管理。

由於外界認為彭淮南任內新台幣防線在28.5元，他也被問到有無「楊金龍防線」？楊金龍則說「絕對沒有」，立委則追問那可以用「順勢而為、力求穩定」這8個字來形容？楊金龍表示：「是，我可以接受，非常好」。

至於新台幣兌美元15日也止貶回升，以29.245元、升值1.2分開出，上午呈現小升格局，但因楊金龍表態「沒有楊金龍防線」下，新台幣兌美元下午升破29.2元，一度觸及29.18元、升值7.7分，終場新台幣兌美元則收在29.2元、升值5.7分，創2月1日以來收盤新高價，1月31日收盤價為29.15元。

關鍵字新台幣楊金龍彭淮南央行中央銀行楊金龍防線川普
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