沒有楊金龍防線　新台幣升收29.2　創1個半月新高

中央銀行總裁楊金龍15日首度赴立法院財委會業務報告及備詢，對於匯率政策同意立委說法「順勢而為、力求穩定」，並強調沒有「楊金龍防線」，而新台幣兌美元15日止貶回升，終場收在29.2元、升值5.7分，也創2月1日以來收盤新高價，台北外匯經紀公司成交量5.59億美元。

楊金龍接受質詢時指出，美國總統川普上台後，由於政策難以預測，造成市場非常恐慌，匯率波動加劇，當匯率波動大時，如果很強勁要去扭轉其趨勢，會吃力不討好，因此，央行採取彈性的管理浮動匯率，他也認同過去彭淮南的柳枝理論，在匯率有時波動非常大，必須要順著市場做彈性的管理。