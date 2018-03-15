陽明大學校長遴選爭議　監察院糾正教育部

陽明大學去年校長遴選出現爭議，監委仉桂美、王美玉今（15）日表示，教育部函釋違法擴張「相當教授」的範圍及資格條件，因此將去函要求教育部撤銷該紙違法函釋，糾正教育部。

仉桂美指出，《教育人員任用條例》條文規定大學校長應具備資格，包括：中央研究院院士、教授、曾任相當教授之教學、學術研究工作。對於「相當教授」的定義，該條例條文明確規定，「具有博士學位或其同等學歷證書，曾從事與所習學科有關之研究工作、專門職業或職務8年以上，有創作或發明，在學術上有重要貢獻或重要專門著作者。」

仉桂美進一步說明，教育部在102年函釋有關《教育人員任用條例》的「相當教授」資格條件，僅以該法第18條「具博士學位及博士後8年以上工作年資」為標準，未考量法條後段規定「創作、發明及在學術上有重要貢獻或專門著作」的相當學術條件，導致郭旭崧以「北醫兼任講座教授」作為陽明大學校長的遴選資格，且該兼任講座教授資格其實是僅由北醫科系簡發的一只聘函，未經過任何教評會的審查機制，該函釋明顯逾越母法的意旨。