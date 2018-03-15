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中央社

陸保監銀監將合併 日媒：像被銀監會吸收

中央社2018/03/15 16:39
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北15日電）中國國務院日前向13屆全國人大一次會議提交「國務院機構改革方案」，其中將銀監會及保監會合併。有日媒分析，與其說兩者合併，實際上更像是保監會被銀監會「吸收」。

據「國務院機構改革方案」，中國銀行業監督管理委員會（銀監會）和中國保險監督管理委員會（保監會）的職責整合，組建中國銀行保險監督管理委員會，作為國務院直屬事業單位。

此外，方案也將制定法規的權限轉移到中國人民銀行（央行），明確劃分法規制定和行業振興工作，防止監管機構與行業相互勾結。而重組未包括中國證券監督管理委員會。

日經新聞分析，保監會這次在形式上雖是與銀監會整合，但實際上更像是被銀監會「吸收」。方案將銀行與保險相關法規的設計制定權限，轉移到人民銀行這一點也值得關注。

分析指出，證券、銀行和保險行業在中國本身各有監管機構，而銀監會和保監會原本也是從央行獨立出來的組織。隨著金融自由化進程的推進，跨行業複雜的金融商品越來越多，但證監會這次卻被排除在重組之外。

分析表示，證監會身為國務院直屬機構的這一屬性雖與銀監會和保監會不同，但證券領域才是今後將出現大量複雜金融商品的領域。

產經新聞認為，相信中國政府先將銀行和保險的監管機構進行整合只是過渡性作法，預計在2020年以前，當局可能再次調整證券監管機構和人民銀行的職能。（編輯：周慧盈/林克倫）1070315

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