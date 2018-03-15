毒諜案後驅逐俄外官 專家：英回應很弱

梅伊（Theresa May）昨天宣布，據信是秘密情報官員的23名俄國外交官須在一週內離境，不過她也表示，不希望全面斷絕英俄關係。英國也中止所有計劃中的高層交流，包括取消對俄國外長拉夫羅夫（SergeiLavrov）的邀訪。

（中央社倫敦15日綜合外電報導）多名分析家認為，英國首相梅伊決定驅逐23名俄羅斯外交官並中止與俄方高層交流，實屬「很弱的」回應，不太可能令俄國發愁，但這讓英國可以在未來採取進一步報復措施。

梅伊誓言打擊涉嫌「敵對國家活動」的俄國人，包括凍結他們在英國的資產，並在入境時拘留。此外，英國王室成員和內閣大臣都不會出席今年在俄國舉行的世界盃足球賽。

英國國防智庫皇家三軍研究所（RUSI）國際研究主任艾爾（Jonathan Eyal）表示，英國回應的強度「似乎遠低於最初預期」。

他指出，鑒於梅伊未選擇驅逐俄國駐英大使，也沒全面斷絕關係，這次回應應視為英國對抗俄國的「第一步」。

艾爾還說：「因此首相在許多方面都為將來的對抗保留一些彈藥，以備不時之需。」他也表示，這波有限度的舉措，暗示梅伊亟欲「與俄方在未來有某種程度的合作」。

倫敦國王學院（King's College London）俄羅斯研究所主任葛林（Sam Greene）指出，驅逐外交官是「預想得到的」反應，俄國可能也會如法炮製。

他告訴法新社：「這涉及人數很多的外交官，但在這次事件中，人數的重要性沒那麼大。」「就我個人分析，我們尚未看到有什麼會導致克里姆林宮改變政策立場。」

葛林也認為，俄國不太可能因此在總統大選前做出一些讓步或合作，「我甚至都很懷疑這種情況會在大選後發生」。

倫敦智庫皇家國際事務研究所（The RoyalInstitute of International Affairs）的研究人布爾格（Mathieu Boulegue）也認為，英方的回應「很弱」。

布爾格還說，讓英格蘭足球隊退出今夏在俄國的世足賽，或即刻對俄國寡頭統治集團成員實施經濟制裁，力道還比較強。（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）1070315