阿里山花季　假日將實施交通管制

2018年阿里山花季將自今(15)日展開持續至4月10日，公路總局第五區養護工程處為提升遊客上山賞花及觀光的服務品質，將配合林務局等單位在花季期間，對週六、日及例假日、清明連假進行疏運管制。

公路總局第五區養護工程處表示，阿里山花季期間， 3月17、18、24、25日及4月1、4-8日，共10天的假日，為提升遊客旅遊品質，將於台18線(阿里山公路的65.4k湖底路段，從上午6點到中午11點，除持工作證或住宿證明等相關證明文件或婚喪喜慶等特殊情形外，將管制小型車上山。