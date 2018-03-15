阿里山花季　假日將實施交通管制

2018年阿里山花季將自今(15)日展開持續至4月10日，公路總局第五區養護工程處為提升遊客上山賞花及觀光的服務品質，將配合林務局等單位在花季期間，對週六、日及例假日、清明連假進行疏運管制。
公路總局第五區養護工程處表示，阿里山花季期間， 3月17、18、24、25日及4月1、4-8日，共10天的假日，為提升遊客旅遊品質，將於台18線(阿里山公路的65.4k湖底路段，從上午6點到中午11點，除持工作證或住宿證明等相關證明文件或婚喪喜慶等特殊情形外，將管制小型車上山。
工程處指出，有關遊客預約轉乘服務，團客需至嘉義林區管理處的團體遊客分流入園預約系統（http://alishan.forest.gov.tw/ec99/Default.asp）登記預約，再持票證至阿里山公路(台18線)29K過五虎寮橋處，停車購買門票；散客部分，則可在嘉義台鐵站、高鐵站等地，轉搭乘公車直達阿里山；選擇自行駕車上山的遊客，則需到全省統一、全家及萊爾富便利商店和欣客運售票系統，預約從台18線61k八八新舍轉乘上山。
工程處說，只要在疏運期間，搭乘公共運輸入園的散客，憑車票還可享入園門票150元(75折)優惠價(原價200元)。