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阿里山花季　假日將實施交通管制

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/03/15 18:16
▲公路總局將在阿里山花季期間進行交通管制與疏運。（圖／嘉義林區管理處提供 , 2018.03.15）
▲公路總局將在阿里山花季期間進行交通管制與疏運。（圖／嘉義林區管理處提供 , 2018.03.15）

2018年阿里山花季將自今(15)日展開持續至4月10日，公路總局第五區養護工程處為提升遊客上山賞花及觀光的服務品質，將配合林務局等單位在花季期間，對週六、日及例假日、清明連假進行疏運管制。

公路總局第五區養護工程處表示，阿里山花季期間， 3月17、18、24、25日及4月1、4-8日，共10天的假日，為提升遊客旅遊品質，將於台18線(阿里山公路的65.4k湖底路段，從上午6點到中午11點，除持工作證或住宿證明等相關證明文件或婚喪喜慶等特殊情形外，將管制小型車上山。

工程處指出，有關遊客預約轉乘服務，團客需至嘉義林區管理處的團體遊客分流入園預約系統（http://alishan.forest.gov.tw/ec99/Default.asp）登記預約，再持票證至阿里山公路(台18線)29K過五虎寮橋處，停車購買門票；散客部分，則可在嘉義台鐵站、高鐵站等地，轉搭乘公車直達阿里山；選擇自行駕車上山的遊客，則需到全省統一、全家及萊爾富便利商店和欣客運售票系統，預約從台18線61k八八新舍轉乘上山。

工程處說，只要在疏運期間，搭乘公共運輸入園的散客，憑車票還可享入園門票150元(75折)優惠價(原價200元)。

關鍵字阿里山花季公路總局第五區養護工程處交通管制嘉義林區管理處
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